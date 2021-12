Gabon: Trophées des élus locaux - Joachim Lekogo occupe la deuxième place pour la 5è édition

La 5e édition des Trophées des " meilleurs élus locaux du Gabon " lancée le 5 décembre 2019 à Boumango, dans la province du Haut-Ogooué, a donné son verdict.

Le maire de la commune de Franceville, Joachim Lekogo occupe la deuxième place dans la catégorie " meilleurs maires du Gabon " avec 17 au compteur, derrière Christian Abessolo Mengué, mairie de la commune d'Oyem (17,25) qui occupe la première place et Prince Mfoume, maire de la Commune de Ndjole (17,25) premier ex aequo.

Ce concours, selon ses initiateurs, a pour but, de susciter l'émulation auprès des élus locaux tout en récompensant ceux qui boostent le développement de leurs localités en dépit des moyens mis à leur disposition. C'est sur la base d'une quarantaine de critères que les différents maires des communes du Gabon ont été évalués.

Il s'agit entre autre, du respect de la journée citoyenne, la prestance à l'officialisation des mariages, l'organisation des loisirs et sports, la création et l'aménagement des cimetières, la lutte contre l'insalubrité, l'élaboration et l'exécution des programmes des réalisations économiques, sociales, culturelles et environnementales de la collectivité.

La commune de Franceville est considérée comme l'une des plus propres du pays. Joachim Lekogo, l'édile de cette première cité du Haut-Ogooué s'en réjouit. Comme bien d'autres maires, il ne cessera de fournir plus d'efforts pour rendre sa ville plus attrayante. Cet homme d'action et de terrain se bat pour plus de propreté dans sa cité.

Selon Emmanuel O, un fils de Masuku, le maire Joachim Lekogo est un bosseur. C'est un homme d'action. Il impulse une certaine dynamique qui inspire son entourage à se mettre à la tâche. "C'est un leader qui aime, non seulement ce qu'il fait, mais donne envie à ses collaborateur de donner le meilleur d'eux. Il donne le meilleur de lui afin que notre cité soit attrayante pour le bien-être de ses populations. C'est un homme qui pose des actes. Les Francevillois en témoignent "nous confie t-il.

Le classement des meilleurs maires du Gabon est établi comme suit, selon les initiateurs :

1er Christian ABESSOLO MENGUE, Mairie de la Commune d'OYEM (17,25)

1er ex. Prince MFOUME, Maire de la Commune de NDJOLE (17,25)

2ème Joachim LEKOGO, Maire de la Commune de Franceville (17)

2ème ex. Jean Justin Hilaire MAURY NGOWENANDJI, Maire de la Commune de Lambaréné (17)

2ème ex. Julien MISSENGUE PENDI, Maire de la Commune de LEBAMBA (17)

3ème Guy Roger EKAZAMA, Maire de la Commune de MAKOKOU (16,75)

3ème ex. Bernard MOULOUNDA, Maire de la Commune de MOANDA (16,75)

3ème ex. Jean Charles YEMBIT YEMBIT, Maire de la Commune de TCHIBANGA (16,75)

4ème Rigobert NZENGUET YOLA, Maire de la commune KOULAMOUTOU (16,50)

4ème ex. Auguste SAFOU MBOUMBA, Maire de la Commune de NDINDI (16,50)

4ème ex. Joseyf Dieudonné MANGALA, Maire de la Commune de MOABI (16,50)

4ème ex. Joseph MOUTANDOU MBOUMBA, Maire de la Commune de FOUGAMOU (16,50)

5ème Jean Paul ADIMINGA KOUNA, Maire de la Commune de BONGOVILLE (16,25)

5ème ex. Lucienne TSANGOUA SIRI, Maire de la Commune de LASTOURVILLE(16,25)

5ème ex. André Jacques ANGUAN, Maire de la Commune d'OMBOUE (16,25)

5ème ex. Aimé Sosthène NDALA, Maire de la Commune de PANA (16,25)

Il faut toutefois rappeler à des fins utiles que les critères de ladite édition étaient entre autres :

Le respect des usagers, la qualité des services ,le respect des délibérations, la gestion du domaine communal et départemental, l'investissement au profit des populations (les actes à caractères social) ,le respect de la journée citoyenne ,le respect des publications des bancs (mariage) ,la prise en charge des indigents, la promotion et l'organisation des loisirs et sports ,la responsabilité sociétale.