Afrique: Remise officielle de matériels et d'équipements sanitaires au Ministère de la Santé, de la Population et des Affaires Sociales du Niger par l'Organisation mondiale de la Santé et l'Union européenne

communiqué de presse

Niamey, NIGER, le 7 décembre 2021 - L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) au Niger et l'Union européenne ont remis le mardi 7 décembre 2021, à l'entrepôt de l'OMS, un lot de matériels et d'équipements sanitaires au profit du Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales (MSP/P/AS).

Il s'agit de dix (10) machines Gene-Expert avec 1,640 cartouches pour les structures suivantes : le Centre de Recherche Médicale et Sanitaire (CERMES), les laboratoires des hôpitaux de district de Madarounfa, Dakoro, Matameye, Goudoumaria, Keita, Ayorou et Ouallam et les laboratoires des centres de santé intégrés de Falmeye et de Tibirié. Ces machines vont être utilisées pour le diagnostic des cas de COVID-19, de VIH et de Tuberculose. A cela s'ajoutent 140 kits composés d'accessoires et consommables pour le fonctionnement de ces machines ; 30,446 équipements de protection individuelle pour les personnels de santé ; et 11,780 kits de visibilité (composés de 380 gilets, 700 T-shirts, 700 casquettes et 10,000 masques) qui seront utilisés dans le cadre des activités de sensibilisation communautaire. Ces lots de matériels et d'équipements sont d'une valeur totale estimée à 176,490,067 francs CFA soit US$321,335.

En outre, l'OMS sur son fonds propre a acquis des équipements et matériels de bloc opératoire, de néonatalogie et de laboratoire au profit des centres de santé mère-enfant de Tahoua et de Diffa ainsi que des équipements destinés au Centre National de Transfusion Sanguine. Cette donation, d'une valeur estimée à 101,347,113 francs CFA soit US$174,078, rentre dans le cadre du renforcement su système de santé et l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant.

Etaient présents à la cérémonie, le Ministre en charge de la Santé, le représentant de l'Ambassadeur de l'Union européenne au Niger, les conseillers techniques du ministre, les directeurs généraux et centraux du MSP/P/AS, ainsi que d'autres partenaires techniques et financiers du Niger.

Depuis l'avènement de la pandémie de la COVID-19 au Niger en mars 2020, l'OMS a apporté une contribution significative au Ministère de la Santé dans le cadre de la riposte à la pandémie, en apportant son appui technique et financier, pour répondre aux besoins urgents et assurer le renforcement du système de santé pour faire face à la pandémie d'une manière plus efficace et durable.

Dans le cadre du projet " Surveillance COVID-19 et résilience du système de santé " et afin de renforcer davantage les capacités du pays de réponse en cours, l'Union européenne et l'OMS mettent à la disposition du Gouvernement du Niger des matériels et des équipements sanitaires acquis à travers le financement important et généreux de l'Union européenne.

Dans son allocution, le Ministre de la Santé en saluant la coopération exemplaire entre le Niger, l'OMS et l'Union européenne, a précisé que " cette importante donation de l'OMS n'est pas la première du genre. L'OMS et l'Union européenne ont toujours été aux côtés du Ministère de la Santé Publique, de la Population et des Affaires Sociales pour renforcer le système de santé au Niger ". Il a rassuré que les services bénéficiaires des équipements et matériels en feront bon usage au bénéfice des populations en général et de la mère et de l'enfant en particulier.

Mr Christian Frigaard Rasmussen, Chef de Coopération a.i. de la Délégation de l'Union européenne, a souligné dans son allocution que " l'Union européenne s'est engagée pour accompagner le Niger dans ses efforts d'amélioration de la santé de sa population en général, celle du couple mère-enfant en particulier, tout en faisant face à la pandémie de la COVID-19 et aux autres urgences, ainsi qu'au renforcement du système de santé. Cette cérémonie inscrit dans le cadre du projet " Surveillance COVID-19 et résilience du système de santé " pour renforcer davantage les capacités du pays de réponse en cours. L'Union européenne et l'OMS mettent à la disposition du Gouvernement du Niger des matériels et des équipements sanitaires acquis à travers le financement important de l'Union européenne ".

Selon Dr ANYA Blanche, Représentante de l'OMS au Niger, qui a formulé le souhait que ces équipements soient utilisés de façon optimale et efficiente afin qu'ils contribuent effectivement à l'amélioration de la santé des populations du Niger en général et de la mère et de l'enfant en particulier, " l'OMS s'engage non seulement à transporter ces équipements jusqu'à leur lieu de destination dans les meilleurs délais, mais aussi à les installer et former le personnel à l'utilisation pour les rendre immédiatement opérationnels sur terrain au niveau des structures santé bénéficiaires ".

