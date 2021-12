Afrique: Médias/Press Club de l'UNJCI - La coopération Côte d'Ivoire-Israël passée au peigne fin

"60ans de coopération ivoiro-israélienne : bilan et perspectives". C'est le thème du Press-Club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire (UNJCI) qui s'est déroulé, ce vendredi 10 décembre, à la Maison de la presse d'Abidjan-Plateau (MPA).

Avec pour invité SEM Léo Vinovezky, Ambassadeur de l'Etat d'Israël près la République de Côte d'Ivoire, cette tribune qui donne l'occasion à l'invité d'échanger, sans fioritures avec les hommes de médias, a tenu toutes ses promesses. C'est en cela que JeanClaude Coulibaly, président de l'UNJCI, s'est félicité des échanges entre le diplomate de l'Etat hébreux et les journalistes qui voulaient en savoir davantage sur la coopération entre ce pays et la Côte d'Ivoire.

Ces relations qui datent depuis l'accession à la souveraineté internationale de la Côte d'Ivoire. "L'histoire de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Israël date de l'époque du premier ivoirien. Chaque année, ce sont des centaines d'Ivoiriens qui se rendent en Israël pour des raisons professionnelles et dans le cadre de voyages d'affaires et de tourisme", a rapporté le diplomate qui a présenté ses lettres de créances au président de la République, Alassane Ouattara, il y a deux ans.

Il a également évoqué plusieurs questions au nombre desquelles la situation sécuritaire mondiale et la pandémie à coronavirus. Toutes ces questions, selon lui, préoccupent, tant la Côte d'Ivoire que son pays. Il n'a pas, non plus, manqué de saluer l'évolution de la croissance économique que la Côte d'Ivoire connait sous le leadership éclairé du président Ouattara.

Pour Jean-Claude Coulibaly, "il était impérieux que le diplomate échange avec les journalistes, surtout que ce beau pays est dans une alliance de coopération avec la Côte d'Ivoire. C'est un échange enrichissant, qui permet aux journalistes de le découvrir et savoir ce que Israël et la Côte d'Ivoire font dans cette coopération".

Plusieurs personnalités, présidents des organisations professionnelles de médias (OPM) ont pris une part active à cette rencontre. Le diplomate a offert plusieurs présents à l'UNJCI.