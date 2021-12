Cote d'Ivoire: Eléphants - La sensation "Konaté Karim"

L'ASEC Mimosas tient enfin ce grand attaquant qui lui a fait défaut depuis plusieurs saisons déjà. Konaté Karim s'inscrit dans la lignée des buteurs, Laurent Pokou, Abdoulaye Traoré, John Zaki, Bonaventure Kalou, Mamadou Zongo dit Bebeto, Tony Koutouan,... que le club jaune et noir a déjà eu dans ses rangs.

Lancé dans le bain, la saison dernière, par l'entraîneur Julien Chevalier, le jeune attaquant de 17 ans s'est vite révélé comme un ennemi des défenseurs. Pour sa toute première saison dans l'élite, il termine à la seconde place du classement des meilleurs fusils avec sept réalisations derrière Traoré Seydou du Racing Club d'Abidjan (8 buts). Soutenu au niveau de la division offensive par Stéphane Aziz Ki, il contribue activement au 27e sacre des Mimosas. Une performance qui lui ouvre les portes de la sélection nationale.

Travailleur acharné, très consciencieux et avec une grande capacité d'écoute, il démarre la nouvelle saison sur des champeaux de roue. 9 buts en 8 matchs Buteur, le jeudi 9 décembre, lors de la victoire de l'ASEC Mimosas face à Bouaké FC (1-0), en match en retard de la 2e journée de la Ligue 1, Konaté Karim affole déjà les compteurs. Il comptabilise déjà neuf buts en huit matchs disputés depuis le début de la saison.

Tout commence en Ligue des champions (LDC) de la CAF. Alors l'ASEC Mimosas (1-0), grâce à un but de Diakité Oumar, avait pris une belle option face aux Sénégalais de Teungueth FC au premier tour préliminaire, le jeune international (2 élections) confirme le résultat du match aller, le dimanche 19 septembre 2021, au Stade Robert Champroux. Propulsant ainsi son équipe au second tour de la prestigieuse compétition interclub de la CAF.

Excellent finisseur, il récidive au 2e tour, le 16 octobre 2021. Le jeune attaquant formé à l'Académie Mimosifcom donne une avance confortable aux siens en réalisant un doublé (12', 50') devant le CR Belouizdad pour un succès (3-1). Mais ce résultat s'est avéré insuffisant en Algérie. Mais qu'à cela ne tienne.

Le représentant ivoirien est reversé en Coupe de la Confédération (CDC) et doit passer par un tour de cadrage pour accéder à la phase de poules. Les jaune et noir ont pour adversaires les Angolais de GD Interclube. Et là encore, le natif de Koumassi porte son costume de sauveur de son équipe. Au stade Robert Champroux de Marcory, le 28 novembre, il est sans pitié pour les visiteurs. Aux 48' et 89', il signe un nouveau doublé pour une victoire rassurante 2-0.

Une semaine plus tard à Luanda, il achève ce qu'il a commencé à Abidjan. Au prix d'un nouveau doublé (2e, 17e), il montre la voie du succès aux troupes du capitaine Cissé Abdoul Karim qui s'imposent (3-2). Des prestations XXL qui permettent aux Mimosas d'accéder à la phase de finale de la CDC, trois années après sa dernière participation à la compétition.

Sur la lancée de son excellent début de saison, il a offert la victoire à l'ASEC Mimosas en Ligue 1 (1-0, 2e journée), son second but du présent exercice, après avoir inscrit le premier but de la saison lors du succès des jaune et noir face à SOL FC (2- 1). La voie royale vers la CAN Adroit, audacieux, efficace à souhait, Konaté Karim conforte le sélectionneur des Eléphants Patrice Beaumelle qui lui a fait confiance après Chevalier en club.

Le patron de l'encadrement technique de la sélection nationale a très tôt décelé des talents de buteur au pensionnaire de Sol Béni. Aussi n'a-t-il pas hésité à le lancer dans le grand bain, en septembre dernier, face au Mozambique à Maputo en qualifications de la Coupe du monde 2022. En octobre, il signe sa deuxième sélection avec une entrée en jeu très rassurante au stade de Mamelodi Sundowns à Soweto, dans la banlieue de Johannesburg, en Afrique du Sud.

S'il n'a pas joué en novembre dernier face au Mozambique (5e journée) et au Cameroun (6e journée), il ne reste pas moins un candidat sérieux pour la CAN 2021 en janvier de l'année prochaine au Cameroun. Certes, il n'a pas encore ouvert son compteur but avec la sélection, mais sa constance est un gage d'assurance pour le sélectionneur Beaumelle.

Avec Konaté Karim, l'équipe nationale a un vrai attaquant de pointe susceptible de suppléer Sébastien Haller. Le numéro 9 de l'ASEC peut prétendre aisément au statut de doublure du 22 de l'Ajax et il serait difficile pour Beaumelle de le laisser à la maison pour aller à la CAN. Tellement il est dans une forme olympique.