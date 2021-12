Maroc: La Bourse de Casablanca clôture en légère baisse

Bourse (Casablanca) — La Bourse de Casablanca a clôturé en légère baisse mardi, son principal indice, le MASI, cédant 0,02% à 13.281,86 points (pts).

Le MSI 20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a progressé de 0,08% à 1.084,66 pts et le MADEX, indice compact composé des valeurs cotées au continu, a lâché 0,01% à 10.764,64 pts.

De son côté, le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, s'est replié de 0,06% à 996,54 pts.

Sur le plan international, le FTSE CSE Morocco All-Liquid a gagné 0,04% à 11.246,61 pts, tandis que le FTSE CSE Morocco 15 a perdu 0,09% à 12.518,4 pts.

Côté secteurs, l'indice des services de transport a réalisé la meilleure performance avec un gain de 0,9%, suivi de l'agroalimentaire/production (+0,46%) et du bâtiment et matériaux de construction (+0,08%).

Contre-tendance, les indices de la sylviculture et papier (-5,97%), des boissons (-1,76%) et des services aux collectivités (-1,19%) ont accusé les plus fortes baisses.

Le volume global des échanges a porté sur 151 millions de dirhams (MDH), réalisé sur le marché Central. Quant à la capitalisation boursière, elle a dépassé les 683,52 milliards de dirhams (MMDH).

À la cloche finale, 12 titres ont été dans le vert contre 26 en baisse et 35 titres ont été stables. Res Dar Saada (+1,72% à 29,5 DH) et Saham Assurance (+1,02% à 1.484 DH), Bank of Africa (+1,02% à 187,95 DH), Sodep-Marsa Maroc (+0,9% à 281 DH) et Cosumar (+0,73% à 267,95 DH) ont affiché les plus fortes hausses.

En revanche, Med Paper (-5,97% à 25,67 DH), Ib Maroc.Com (-5,93% à 31,56 DH), Zellidja S. A (-3,93% à 80,2 DH), M2m Group (-3,29% à 672,1 DH) et Stokvis Nord Afrique (-2,78% à 17,5 DH) ont enregistré les plus forts replis.