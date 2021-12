Cote d'Ivoire: Journée mondiale des toilettes - Bouaké Fofana remet officiellement une soixantaine de latrines à dix villages du Gôh

Les festivités commémoratives de la Journée mondiale des toilettes (Jmt), célébrées, le 19 novembre de chaque année, ont eu lieu, le samedi 11 décembre, à Niaprahio, un village de la sous-préfecture de Guibéroua dans la région du Gôh.

Cette cérémonie officielle décalée organisée par le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité (Minass) était présidée par le premier responsable du département, Bouaké Fofana. Qui avait à ses côtés Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, Djédjé Bagnon, président du Conseil régional, Raphaël Lakpé, Pca de l'Aderiz et Collette Pellaud.

Bouaké Fofana a, à l'occasion, procédé à la remise solennelle des clés d'un bloc de six latrines de l'Epp Niaprahio au préfet de région, M. Lassina Fofana. Cet acte est symbolique des 60 latrines mises à la disposition de 10 villages de la région, à raison de six par village bénéficiaire. Le village hôte a, en outre, reçu un kit d'hygiène d'une valeur de 2 000 000 de FCfa.

Le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité a expliqué que cette action s'inscrit dans le cadre du Programme de latrinisation des écoles et des villages, un maillon essentiel de la politique sociale du gouvernement (Ps-Gouv). Bouaké Fofana a exhorté les populations de Niaprahio à combattre la saleté et à éviter de déféquer dans la nature.

" L'État ne peut pas tout faire. Que chacun joue sa partition. J'appelle à la mobilisation des autorités locales, des collectivités territoriales et des populations afin qu'il n'y ait plus d'écoles sans latrines ", a lancé Bouaké Fofana. Il a, par ailleurs, invité les partenaires techniques et financiers à soutenir davantage le projet de latrinisation des établissements scolaires.

Ouattara Gervais a, au nom du représentant pays de l'Unicef, marqué la volonté de l'institution onusienne à accompagner la Côte d'Ivoire. Il s'est dit convaincu que le projet de latrinisation des écoles ivoiriennes sera un succès. Ce, au regard des progrès enregistrés en 2021.

Il a recommandé aux populations de Niaprahio de prendre soin des latrines offertes pour la santé des jeunes bénéficiaires.