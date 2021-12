Afrique: Chaîne d'approvisionnement des produits de santé - La Côte d'Ivoire met à jour ses outils de gestion

" Le Programme Alimentaire Mondial (PAM) et la Direction des Activités Pharmaceutique (DAP) travaillent ensemble pour développer un cadre de compétences essentielles en vue d'une meilleure préparation et d'une réponse efficace aux éventuelles urgences sanitaires dans le pays. Du 07 au 10 décembre 2021, le PAM a organisé à Yamoussoukro, un atelier de formation sur l'outil PlayBook de la chaîne d'approvisionnement d'urgence ", rapporte une note de presse du Pam transmis à Fratmat.info, ce mardi 14 décembre 2021.

Il s'agit, à travers ce partenariat entre PAM et la DAP, de mettre à jour les outils de gestion et de coordination de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé en période de crise. Il faut noter que la mise à jour des données de l'Outil PlayBook et la révision du Manuel de procédures de la chaîne d'approvisionnement d'Urgence permet de valider les bonnes pratiques en matière de préparation en cas d'urgence sanitaire et de les adapter au contexte de la Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire fait en effet face à plusieurs risques susceptibles de générer des urgences sanitaires nécessitant une réponse rapide et à grande échelle. La maladie à virus Ebola (MVE) qui a sévi en Afrique de l'Ouest pendant plus d'une année et la pandémie de COVID-19 ont exercés une forte pression sur la chaîne d"approvisionnement des produits de santé et des équipements. " L'expertise du PAM en matière de chaîne d'approvisionnement joue un rôle clé dans le soutien aux interventions de santé. Nous l'avons vu avec notre soutien à la riposte à l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest en 2014 et à la pandémie de COVID-19 depuis 2020, où la contribution du PAM a aidé à sauver des vies ", a rappelé le Représentant du PAM en Côte d'Ivoire, Ussama Osman.

De septembre à octobre, 57 experts et acteurs nationaux de la chaîne d'approvisionnement et de la santé ont travaillé sur les différentes thématiques selon leur domaine d'expertise suivant les axes de l'outil PlayBook. A terme, cette mise à jour servira de document de base et de référence dans le cadre de l'organisation d'un exercice de simulation (SimEx) d'envergure dans une situation de crise sanitaire l'année prochaine. L'exercice de simulation sera un exercice opérationnel à grande échelle conçu pour préparer les acteurs à une réponse en situation de pandémie. Il contribuera ainsi à renforcer et à tester les capacités de réponse des acteurs de la logistique santé face à une crise sanitaire.

Afin de démarrer la préparation du premier SimEx pilote, une mission de cadrage d'experts du PAM a séjourné en Côte d'Ivoire du 11 au 15 octobre. Cette mission de cadrage est venue comprendre les besoins d'apprentissage, identifier les principales parties prenantes et d'élaborer une proposition et un plan communs pour chaque étape de cette activité.

" Nous devons donc aller plus loin et apporter notre contribution aux efforts de préparation aux futures crises sanitaires. C'est ce que nous faisons, par exemple en Côte d'Ivoire en aidant le gouvernement à mettre à jour ses outils d'intervention d'urgence à travers des formations et des exercices de simulation pour répondre de manière adéquate aux futures pandémies ", a déclaré le Représentant du PAM.