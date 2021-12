Cote d'Ivoire: Ingénierie du genre - Soixante-trois experts de la Chaire UNESCO reçoivent leurs parchemins

La cérémonie de sortie de la quatrième promotion d'experts en ingénierie du genre de la Chaire Unesco " Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions ", portant le nom du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie, Thomas Camara, a eu lieu le 11 décembre, à l'Institut français d'Abidjan.

Les 63 experts qui constituent ce groupe ont reçu leur parchemin, dans une ambiance festive, après une formation de neuf mois.

Pour Euphrasie Kouassi Yao, titulaire de la Chaire Unesco " Eau, femmes et pouvoir de décisions ", ces personnalités évoluant dans divers domaines de la société sont désormais capables de planifier et de mettre en œuvre des interventions publiques et privées cohérentes, inclusives et à fort impact individuel et collectif.

Selon elle, ces hommes et femmes constituent des levains pour la pâte que représentent la Côte d'Ivoire, l'Afrique et le monde.

" Vous avez un pouvoir de transformation, et toute l'influence nécessaire pour impacter et transformer des vies partout où vous serez déployés comme le veut la formation en Ingénierie du Genre de la Chaire Unesco ", leur a-t-elle lancé avant la remise officielle de leurs certificats.

Pour Euphrasie Kouassi Yao, face aux difficultés qui semblent bouleverser le monde, notamment les changements climatiques et la Covid-19, une seule option s'impose : le changement de paradigmes.

" Nous devons jouer notre rôle unique, celui de transformer nos familles, nos communautés et notre monde avec les outils dont nous disposons ", a déclaré l'experte en genre. Qui rappelle aux nouveaux diplômés qu'il leur appartient de garder le contact avec leurs condisciples, de valoriser le réseau de collaboration avec leurs aînés des trois précédentes promotions afin d'atteindre ces objectifs.

En tant que parrain de la promotion, Thomas Camara, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Energie a salué la Chaire Unesco qu'il qualifie de structure de référence internationale en matière de Genre et Développement.

A en croire le ministre Camara, cette formation est une parfaite contribution à la création d'un environnement favorable à la promotion du Genre en tant qu'outil de développement efficace, inclusif et durable tel que préconisé dans le Pnd 2016-2020. " Merci de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique voire du monde entier, des experts de haut niveau en Genre et Développement pour conduire le processus d'intégration transversale de cette approche à tous les niveaux ", s'est -il réjoui.

Le Président de la République, a-t-il confié, a décidé de mettre un accent particulier sur l'égalité des genres pour en faire l'un des fondements de la politique sociale du gouvernement ivoirien.

C'est pour cette raison que son ministère épouse cette vision en procédant à la désignation d'un point focal Genre et à la mise en place très prochaine de sa cellule Genre. " Notre département ministériel peut également se réjouir de la mise en œuvre effective de la politique de promotion de la femme à des postes de responsabilité. À titre d'exemple, mon chef de cabinet, ainsi que 3 conseillers techniques sur 7 et l'Inspecteur général sont des dames ", a énuméré le ministre.

Au nom des diplômés, Saïd-idriss Oumar Ouattara a traduit toute sa reconnaissance au parrain et à la Chaire Unesco pour la mise sur pied de ces modules qui ont apporté un plus à leur formation et qui jouera positivement sur leur carrière.

Depuis son lancement en 2017, la Chaire Unesco " Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions " a formé environ deux cent experts en ingénierie du genre.