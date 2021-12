Seychelles: Les Seychelles recevront 10 millions de dollars du PNUD pour améliorer le secteur de l'économie bleue

Les Seychelles recevront environ 10 millions de dollars du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au cours des 18 prochains mois pour améliorer leur secteur de l'économie bleue, a déclaré mardi le représentant résident du PNUD dans la nation insulaire.

Amanda Serumaga a rendu visite au président Wavel Ramkalawan à State House à Victoria, point culminant d'une mission de deux semaines aux Seychelles.

" Au cours des quatre dernières années, nous avons réussi à exécuter des programmes d'une valeur d'environ 16,5 millions de dollars. Nous avons également été en mesure de mobiliser de nouvelles ressources donc au cours de la prochaine année et demie, nous prévoyons d'avoir environ 10 millions de dollars et encore une fois, nous nous concentrerons sur l'économie bleue. Nous venons de démarrer un programme de restauration des coraux à Curieuse et dans d'autres localités. Nous poursuivons également notre travail sur des lieux comme Val Den D'or en termes d'adaptation écosystémique ", a déclaré Mme. Serumaga aux journalistes.

Lors de la visite à State House, Mme. Serumaga a informé M. Ramkalawan des différents programmes que le PNUD met en œuvre aux Seychelles au cours des quatre dernières années et ceux des deux prochaines années.

"Nous avons été très heureux d'avoir une bonne et large discussion, en particulier autour des résultats de la COP26, de certains efforts de réforme de l'administration publique et aussi de parler de l'environnement et de certaines des initiatives sur lesquelles le PNUD travaille", a-t-elle déclaré.

Tout au long de sa mission aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, que Mme. Serumaga a qualifié de fructueux, la représentante résidente du PNUD a rencontré des responsables gouvernementaux, des associations locales et des organisations non gouvernementales.

Au cours de la mission, le PNUD a fait don de 50 ordinateurs portables, d'un serveur, de scanners et de tablettes aux cadres du ministère des Affaires étrangères dans le cadre du programme " Faciliter le rétablissement grâce aux solutions numériques (Covid 2.0) ".

Dans un article paru dans le Seychelles Nation, Mme. Serumaga a déclaré que la contribution du PNUD est fondée sur la prévoyance du gouvernement des Seychelles d'instituer l'appel d'un programme de numérisation.

"Dans le contexte de COVID-19, nous avons tous appris que nous devons transcender et travailler dans une nouvelle normalité et que nous allons trouver de nouvelles façons de travailler qui incluent une économie et des bureaux sans papier. Le but de notre soutien est vraiment d'aider à engendrer la nouvelle façon de travailler que le gouvernement a priorisée, mais aussi de devenir plus efficients et efficaces car les pays doivent maintenant rivaliser encore plus en termes de capacité à servir leur population et les communautés qui les visitent, " elle a dit.

Le PNUD a également fait don de 98 ordinateurs portables, 98 stations d'accueil et quatre scanners au ministère des Finances, de la Planification économique et du Commerce.