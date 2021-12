Afrique: Edouard Mendy sélectionné dans les 23 de la FIFPRO et de la FIFA

Dakar — Le gardien de but sénégalais de Chelsea (élite anglaise), Edouard Mendy fait partie de la sélection de 23 footballeurs de l'année 2021 publiée par la FIFRO (Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels) et la Fifa.

"Ce sont les 23 joueurs qui ont reçu le plus de voix pour le FIFA FIFPRO World 11 masculin 2021, le seul prix mondial des joueurs organisé par les joueurs et pour les joueurs", indique la Fifa sur son site officiel.

"La FIFPRO et la FIFA ont demandé aux footballeurs professionnels du monde entier de voter pour la sélection World 11, nous leur avons demandé de choisir les trois joueurs qui, selon eux, se sont le plus distingués au cours de la saison 2020/2021 dans les catégories suivantes : gardiens de but, défenseurs, milieux de terrain et attaquants", précise le site de l'instance dirigeante du football mondial.

Les trois gardiens de but, les six défenseurs, les six milieux de terrain et les six attaquants qui ont obtenu le plus de voix ont gagné une place dans l'équipe des 23 hommes du World 11, poursuit le communiqué, précisant que pour compléter cette sélection de haut niveau, les deux joueurs de champ restants ayant reçu le plus de voix ont été ajoutés.

Au niveau des gardiens, outre le portier sénégalais, les deux autres sont : Alisson Becker (Brésil/Liverpool FC) et Gianluigi Donnarumma (Italie/AC Milan/Paris Saint-Germain).

En défense, les deux structures ont retenu : David Alaba (Autriche/FC Bayern Munich/Real Madrid CF), Jordi Alba (Espagne/FC Barcelone), Trent Alexander-Arnold (Angleterre/Liverpool FC), Dani Alves (Brésil/Sao Paulo FC/FC Barcelone), Leonardo Bonucci (Italie/Juventus FC) et Ruben Dias (Portugal/Manchester City FC).

Au milieu de terrain, il y a Sergio Busquets (Espagne/FC Barcelone), Kevin De Bruyne (Belgique/Manchester City FC), Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United FC), Frenkie de Jong (Pays-Bas/FC Barcelone), Jorginho (Italie/Chelsea FC) et N'Golo Kanté (France/Chelsea FC).

Chez les attaquants, on trouve Karim Benzema (France/Real Madrid CF), Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus FC/Manchester United FC), Erling Haaland (Norvège/BV Borussia 09 Dortmund), Robert Lewandowski (Pologne/FC Bayern Munich), Romelu Lukaku (Belgique/FC Internazionale Milano/Chelsea FC), Kylian Mbappé (France/Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Argentine/FC Barcelone/Paris Saint-Germain) et Neymar Junior (Brésil/Paris Saint-Germain)