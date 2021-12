Congo-Brazzaville: Législatives et locales 2022 - Pascal Tsaty Mabiala veut des élections apaisées

Le chef de file de l'opposition, Pascal Tsaty Mabiala, a été reçu, le 14 décembre, par le ministre de l'Administration du territoire, de la Décentralisation et du Développement local, Guy Georges Mbaka. Les deux personnalités ont débattu essentiellement de la tenue des élections apaisées de 2022.

Dans six mois environ, le corps électoral sera convoqué, dans le cadre des scrutins législatifs et locaux. En tant que chef de file de l'opposition congolaise, Pascal Tsaty Mabiala a tenu à échanger avec le ministre chargé des élections, en vue de se faire déjà une idée du processus électoral à ce jour.

Au-delà d'une simple rencontre, l'ambition du chef de file de l'opposition est d'œuvrer pour des élections libres et apaisées, capables de promouvoir le climat de paix, de quiétude dans le pays. " Avec le ministre de l'Administration du territoire, nous avons échangé sur des questions touchant la vie politique du pays. Il s'est agi notamment de la question des élections qui se tiendront dans six mois. En tant qu'acteurs politiques qui participent à l'expression des suffrages, nous avons voulu en savoir plus sur le processus électoral en cours. Etant donné que notre devoir à tous, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la majorité, est de consolider la paix dans le pays ", a indiqué Pascal Tsaty Mabiala.

Le chef de file de l'opposition congolaise a fait savoir que la relation entre l'opposition qu'il incarne et la majorité ne doit pas être conflictuelle. Celle-ci peut se passer dans la différence, certes, a-t-il affirmé, mais par le fait que l'opposition a une vision politique différente de celle de la majorité présidentielle. " Au-delà de tout, qu'il s'agisse de la majorité présidentielle ou de l'opposition, nous avons le devoir de consolider la paix dans le pays, en respectant les droits des uns et des autres. En démocratie, il faut savoir se diviser et non se battre, c'est ce que nous essayons de faire ", a conclu Pascal Tsaty Mabiala.