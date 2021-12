Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Des promotrices des activités génératrices de revenus renforcent leurs capacités

La directrice de cabinet de la ministre de la Promotion de la femme et de l'Intégration de la femme au développement, Blanche Nathalie N'DembéKaky, a lancé officiellement, le 14 décembre, à Brazzaville la formation des femmes entrepreneures promotrices des activités génératrices de revenus, en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au Congo.

La session de formation s'inscrit dans le cadre du Plan de travail annuel 2021, signé entre le ministère et le Pnud intitulé " Appui technique aux femmes promotrices d'activités génératrices de revenus évoluant à Brazzaville et Pointe-Noire". L'objectif est de renforcer les capacités techniques et opérationnelles des femmes évoluant dans ce domaine.

Au total, plus d'une cinquantaine de femmes venues de tous les arrondissements de Brazzaville prennent part à cette formation. Les enseignements sont facilités par plusieurs orateurs, dont le conseiller municipal en gestion des entreprises, Joseph Kimfoko, également consultant à l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises sur le thème " Comment identifier et créer sa micro-entreprise ". Il a donné différentes définitions des micro-entreprises. Selon lui, la Commission européenne définit les micro-entreprises comme des entreprises qui ont moins de dix salariés et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan n'excède pas deux millions d'euros.

Au Congo, a-t-il poursuivi, les micro-entreprises sont celles qui emploient plus de neuf salariés permanents et réalisent un chiffre d'affaires annuel hors taxe de vingt-cinq millions FCFA maximum. A cet effet, Joseph Kimfokoa a conseillé les femmes à identifier le marché, à avoir le temps des affaires et à jouir d'une bonne santé avant de se lancer dans l'entrepreneuriat.

Pendant deux jours, les femmes seront édifiées sur comment financer les micro-entreprises, l'environnement institutionnel et professionnel de la micro- entreprise et bien d'autres. Le chargé de programme gouvernance au Pnud au Congo, Joseph Ikoubou, a, pour sapart, expliqué dans son mot de circonstance l'importance de l'entrepreneuriat.

Selon lui, l'entrepreneuriat est, avec l'éducation et la formation, un des vecteurs permettant à chaque femme d'atteindre l'autonomisation qui lui permettrait de dépasser les entraves qui l'oppriment traditionnellement, de jouer pleinement son rôle au sein de la société et ainsi de contribuer au développement économique de son pays.

Dans ce monde, a-t-il ajouté, de plus en plus de femmes trouvent leurs voies dans l'entrepreneuriat. Elles affirment et confirment leur leadership dans ce domaine au fil du temps. Il a indiqué qu'au Congo, les données de l'Agence congolaise pour la création des entreprises, les déclarations de création des entreprises par des femmes ont représenté 28, 9% contre 71,1% pour les hommes alors que les femmes représentent 52% de la population congolaise.

La directrice de cabinet a souligné, lors du lancement de la formation, le problème de l'égalité de genre et de l'autonomie de la femme ainsi que celui de la lutte contre la pauvreté. D'après elle, si les gouvernements renforcent l'autonomisation économique des femmes, ils assurent l'instauration d'un développement durable ainsi que la réalisation de tous les objectifs du développement durable et la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine.