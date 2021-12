Afrique: Organisation des producteurs de pétrole africains - Le Congo abritera le 1er sommet des chefs d'Etat des pays membres

A un mois de la mise en place du Comité d'organisation qui va préparer la réunion prévue pour le deuxième trimestre 2022, le ministre des Hydrocarbures de la République du Congo appelle ses homologues membres de cet instrument collectif à apporter tout le soutien à cette activité. Bruno Jean Richard Itoua s'est exprimé par visioconférence, le 14 décembre, lors de la 41e session ordinaire du Conseil des ministres de l'Appo.

" Je crois que vous serez informés en temps et en heure de la mise en place de ce comité d'organisation et en concertation avec les chefs d'Etat, nous allons fixer la date la plus probable au cours de ce deuxième trimestre de l'année 2022 ", a indiqué le ministre congolais des Hydrocarbures.

Bruno Jean-Richard Itoua a souhaité que les ministres soient les porte-parole de l'Appo à leurs chefs d'Etat respectifs pour les sensibiliser déjà avant qu'ils ne reçoivent les lettres officielles de leur homologue congolais, le président Denis Sassou N'Guesso.

Evoquant la disponibilité de la République du Congo à organiser cette rencontre, le ministre a informé ses homologues qu'elle est déjà entérinée par le gouvernement. " Une ligne est inscrite au budget 2022 pour pouvoir financer cet évènement, notamment en ce qui concerne la quote-part de la République du Congo. Des notes ont été faites à l'ensemble du gouvernement et nous travaillons à la mise en place du comité d'organisation, ce qui devait être fait en étroite collaboration bien sûr avec le secrétariat de l'APPO ", a expliqué le ministre congolais des Hydrocarbures.

Depuis les années 1980, l'idée d'une association des producteurs de pétrole africains émerge lors des rencontres informelles entre l'Algérie, le Gabon, la Lybie et le Nigeria, tous membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole. Une première réunion officielle a eu lieu à Libreville, en octobre 1984, puis en juin 1985 à Brioni. Le siège principal de l'Appo se situe à Brazzaville. Le but de l'Appo est de renforcer la collaboration entre les différentes compagnies pétrolières des pays membres et de maintenir une stabilité des prix. Signalons que cette session a été présidée par le président du Conseil des ministres des pays membres, Mohamed Arkad, ministre de l'Energie et des Mines de l'Algérie.