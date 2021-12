Congo-Brazzaville: Loi de finances 2022 - Le PCT et ses alliés sollicitent un ajustement pour résoudre certains problèmes sociaux

Le groupe parlementaire du Parti congolais du travail (PCT) et alliés au Sénat s'est entretenu, le 13 décembre, avec le ministre délégué au Budget, Ludovic Ngatsé, auprès de qui ils ont sollicité des ajustements dans le budget de l'Etat exercice 2022, pour résoudre quelques problèmes sociaux.

Conduit par son président, le sénateur Théophile Adoua, le groupe parlementaire PCT et alliés du Sénat a plaidé auprès du gouvernement pour qu'une ligne budgétaire conséquente soit inscrite dans la loi de finances 2022 en examen, pouvant permettre de résoudre, tant soit peu, un certain nombre de problèmes sociaux qui se posent dans le pays. Il s'agit, en effet, de dénouer le paiement des pensions de retraite dues aux retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires, qui cumulent à ce jour une trentaine d'arriérés de pensions, ainsi que les bourses dues aux étudiants.

Les crédits additionnels sollicités permettront aussi de financer le fonctionnement des établissements à budgets de transfert. Parmi les urgences, on retient la relance des collectivités locales dont la majorité des conseils ne siègent plus depuis des années, faute de financement. Dans certains de ces conseils municipaux ou départementaux, les agents qui y évoluent accumulent plus de cinquante mois d'arriérés de salaires. " Avant que le budget ne soit voté et examiné dans les commissions, la majorité a voulu échanger avec le gouvernement sur un certain nombre de problèmes, de manière à ce que des solutions soient trouvées, notamment en ce qui concerne des bourses d'étudiants, le paiement des pensions de retraite et bien d'autres problèmes sociaux. C'est pour dire que le gouvernement écoute sa majorité qui représente aussi la majorité des Congolais ", a précisé Ludovic Ngatsé.

Pour le président du groupe parlementaire PCT et alliés, l'échange avec le gouvernement est nécessaire pour poser un certain nombre de doléances avant l'adoption de la loi de finances. " Lorsque le budget est élaboré, nous échangeons toujours avec le gouvernement pour lui proposer un certain nombre de problèmes. Il s'agit notamment du paiement des pensions des retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires, des bourses des étudiants, du financement des collectivités locales. Après nous avoir écoutés, le ministre a promis de rendre compte à sa hiérarchie afin qu'une solution soit trouvée ", a précisé Théophile Adoua. Le groupe parlementaire PCT et alliés a plaidé aussi pour que le gouvernement prenne en compte la situation des sinistrés du 4 mars 2012, lesquels ont tenté récemment une marche de protestation pour réclamer la reconstruction de leurs habitations.