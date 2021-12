Sénégal: Kédougou - Le projet Damcam mène le plaidoyer pour le respect des droits des femmes

Le projet Damcam (ma voix, ma santé) a tenu une journée de clôture de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. A cette occasion, un panel a réuni différents experts qui ont échangé autour de la thématique principale " violences faites aux femmes et aux filles, les circuits de prise en charge ". L'objectif est de sensibiliser et conscientiser les populations pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles et éclairer les victimes sur les circuits de prises en charges.

KEDOUGOU-Lors du panel de cette journée de clôture, les échanges ont tourné entre autres, sur les formes et circuit judiciaire de ces violences, sur l'assistance juridique et la médiation sociale, sur les forces et limites de la prise en charge sanitaire, sur les leviers socio-culturels et l'accompagnement des organisations de la société civile. Ainsi, rappelant que cette rencontre marque la célébration de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, Oumar Diallo, responsable Analyse, genre et droits humains du projet Damcam a tenu à indiquer que c'est un moment de plaidoyer pour que cesse définitivement les violences faites aux femmes et aux filles.

" C'est pourquoi Carrefour international à travers son projet Damcam qui a pour vision de voir un monde sans pauvreté, un monde où les droits des femmes sont respectés, un monde où il y a égalité de genre a voulu organiser avec ses partenaires, cet évènement en organisant un grand panel pour parler de la thématique importante qui constitue à revenir sur les formes de violences faites aux femmes, sur le circuit de prise en charge. Il y a toujours des cas de violation des droits des femmes, des cas de violences faites aux femmes et la plupart du temps ces choses sont un peu étouffées à l'intérieur des maisons, étouffées à l'intérieur de la communauté, dans les quartiers " a alerté M. Diallo.

Recrudescence des violences faites aux femmes dans la région

Avant d'appuyer dans ce sens : " c'est important de faire le plaidoyer, de rappeler aux gens pour leur dire qu'il y a des sanctions pénales et également parler aux victimes qui souvent ne savent pas comment s'y prendre. C'est pourquoi l'autre dimension du thème constitue à revenir sur les circuits de prise en charge. Prise en charge sur le plan sanitaire, sur le plan social, psychologique mais également sur le plan juridique et judiciaire. C'est pourquoi nous avons réuni un certain nombre d'experts pour parler de cette question-là. Et les échanges ont été très fructueux ".

Pour Diabou Cissokho, présidente de l'association nationale des sages-femmes d'Etat/antenne de Kédougou, le thème de cette journée est à apprécier. Surtout " nous, agents de santé, nous avons un rôle primordial à jouer dans cette prise en charge. Parce que quand il y a cas de viol, le premier secteur interpellé c'est la santé. Nous faisons l'accueil, l'interrogatoire, la collecte des preuves, la pris en charge des légions, l'établissement du certificat médical, le signalement, l'orientation vers les autres structures... Nous constatons qu'il y a une recrudescence des violences faites aux femmes dans cette région. Nous sommes les premiers à rencontrer les personnes violentées. Et c'est une journée réussie parce qu'il y a la présence de tous les acteurs de la région et qui sont aussi les personnes ressources pour la prise en charge " a-t-elle partagé.

Mieux, " aujourd'hui on a été édifié grâce à l'intervention du président du Tribunal de Grande instance de Kédougou, sur beaucoup de choses, à savoir, les types de violences. Nous avons été édifiés sur le mariage précoce, la pédophilie, l'inceste, le viol, le harcèlement sexuel... et leurs caractéristiques ainsi que les sanctions prévues pour chaque type de cas. Il faut que les parents sensibilisent les enfants pour qu'ils puissent nous parler de leurs problèmes. Il faut que l'on revienne à l'éducation de base " a confié Tabara Cissokho, présidente de l'association Genre Equité et Développement.

Tout au plus, " nous magnifions la tenue de ces 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. C'est à travers ces 16 jours d'activisme qu'on a l'occasion de décrier ces violences à notre égard. Nous adhérons totalement à l'initiative du projet Damcam car il est temps que ces violences s'arrêtent. Et nous invitons toutes les femmes, toutes les filles à se donner la main, à s'impliquer dans ce combat. Donc c'est bon de conscientiser, de sensibiliser tout le monde " dira Mme Sadio Diouara, coordonnatrice du Réseau des femmes enseignantes.

" La violence basée sur le genre est présente dans la société et la tenue d'une journée comme celle-là sert à sensibiliser les gens pour que ça cesse, pour que ça s'améliore. J'invite les filles à adhérer les groupes d'amis des jeunes filles dans les quartiers pour mieux s'informer et sensibiliser les jeunes pour remédier à ce fléau " a par ailleurs plaidé Fanta Kanté, élève en classe de première.