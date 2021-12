Maroc: Des performances record aux ports de Tan Tan et Sidi Ifni

Une importante activité de débarquements des produits de la mer a été enregistrée au cours des onze derniers mois

Les ports de Tan Tan et de Sidi Ifni, deux fleurons de l'industrie de la pêche maritime de la région de Guelmim OuedNoun, ont enregistré au 30 novembre 2021 des performances record et inégalées en termes d'activité de débarquements des produits de lamer, marquant une véritable embellie pour ce secteur stratégique sur les plans régional, national et international. Ainsi, l'important port de Tan Tan, qui est classé au troisième rang au niveau national en termes de valeur et de volume de débarquements des produits de lamer, a connu une importante activité de débarquements au cours des onze derniers mois, avec plus de 104.782 tonnes, soit une valeur record de plus de 718,88 millions de DH.

Il s'agit d'une augmentation de 44% de la valeur financière sur un an (497,71MDH en 2020), et d'une hausse de 16% en termes de volume (90.303 tonnes l'an dernier), selon les chiffres de la délégation régionale de l'Office national des pêches (ONP) à Tan-Tan. En effet, c'est la première fois de l'histoire du port de Tan Tan que la valeur des débarquements des produits de la mer dépasse la barre des 700 millions de dirhams, a indiqué à la MAP le délégué régional de l'ONP à Tan Tan, Mrabbih Rabo El Kahl. Même son de cloche au niveau de la circonscription maritime de Sidi Ifni, qui inclut le port de pêche de la station balnéaire éponyme.

Ainsi, à la date du 30 novembre 2021, la circonscription maritime de Sidi Ifni a connu une importante activité de débarquements des produits de la mer qui s'est chiffrée à plus de 48.157 tonnes, pour une valeur commerciale de plus de 202,31 millions de DH. Il s'agit d'une augmentation significative en volume de 31% et en valeur de 35% par rapport à la même période en 2020, et de 17% sur un an de la valeur financière des transactions commerciales (173,42 MDH l'an dernier), et une hausse de 8% en termes de volume (44.461 tonnes en 2020).

A la fin du mois écoulé, les volumes et les valeurs des transactions commerciales des céphalopodes, des crustacés, des coquillages et du poisson pélagique ont enregistré respectivement des augmentations de 31% et 56%, 35% et 40%, 67% et 67%, 8% et 7% à Sidi Ifni. Quant au poisson blanc, le volume (960 tonnes en 2021 contre 1180 tonnes en 2020) et la valeur(30 MDH en 2021 contre 32 MDH en 2020) ont enregistré une diminution de 23% et 8% tenant compte que les pêcheurs ciblaient les céphalopodes et spécialement le poulpe, a précisé, dans une déclaration à la MAP, le délégué régional de l'ONP à Sidi Ifni, Khalid Staifa. Ces chiffres marquent "un record" au niveau du port de Sidi Ifni, qui a enregistré depuis 2017 une augmentation progressive d'année en année en termes de volume et de valeurs des débarquements, a-t-il fait valoir.

Plusieurs facteurs expliquent ces performances exceptionnelles au niveau des ports de Sidi Ifni et de Tan Tan, notamment l'aménagement, la bonne gestion et l'organisation qui marquent les halles aux poissons de ces deux installations portuaires, devenues de ce fait un véritable point d'attrait pour les professionnels du secteur dans la région.

Ainsi, au niveau du port de Sidi Ifni, la halle aux poissons répond aux "meilleurs standards sanitaires, accueille aujourd'hui, dans des conditions d'hygiène et de sécurité sanitaire, un volume plus important des produits de la pêche et permet la célérité de déroulement des opérations de commercialisation et par conséquent assure la valorisation et le maintien de la qualité des produits", explique à cet égard le délégué régional de l'ONP. Il s'agit aussi de l'amélioration en continue du processus de commercialisation, et de la mise en œuvre de la bancarisation des flux financiers au niveau des centres de profits relevant de la délégation régionale, avec comme finalité de garantir la fluidité des opérations financières et la rationalisation de la gestion du temps en faveur de l'ensemble des intervenants du secteur, ajoute M. Staifa.

De son côté, le délégué régional de l'ONP à Tan Tan avance un autre facteur expliquant ces performances, relatif à la valeur de certains produits de la mer. Il s'agit en l'occurrence de la hausse des prix des céphalopodes, en particulier les poulpes, dont le prix a connu une valorisation de 50% cette année.

En effet, la valeur des débarquements des céphalopodes au port de Tan Tan a grimpé de 72% cette année par rapport à 2020, soit un total de plus de 312,85 MDH, avec un volume de plus de 5.802 tonnes (+20%). La flotte de pêche côtière et artisanale en activité au port de Tan Tan s'élève à 755 unités au titre de l'année 2021, soit 257 barques, 201 chalutiers côtiers, 72 palangriers et 225 senneurs. Le port de Tan-Tan est classé au troisième rang au niveau national en termes de valeur et de volume de débarquements de poissons, après les ports de Dakhla et Laâyoune. Le port de Sidi Ifni, quant à lui, contribue au niveau national à 2,5% en nombre de transactions d'activités portuaires, et 3,4% en termes de volume de quantités débarquées de poissons.

La flotte de pêche active dans ce port s'élève à 553 unités actives, réparties entre 421 unités liées à la pêche artisanale (1.263 salariés) et 132 unités liées à la pêche côtière (2.640). Le nombre d'emplois permanents et saisonniers dans le port de Sidi Ifni atteint 311 emplois, dont 223 dans les halles aux poissons de la circonscription maritime de Sidi Ifni, 66 dans les unités de production de poisson mariné et salé, en plus de 13 dans les ateliers mécaniques.