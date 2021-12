Gabon: Grogne et inquiétudes face à l'entrée en vigueur du passe sanitaire

Le passe sanitaire devient obligatoire à partir de ce mercredi 15 décembre au Gabon. Il sera demandé au travail, dans les banques, dans les lieux publics. Mardi, les Gabonais se sont rués dans les centres de vaccination et dans les laboratoires pour faire un test PCR. Les syndicats et certaines organisations de la société civile ont appelé à une opération ville morte ce mercredi.

Dès quatre heures du matin mardi, le palais des sports de Libreville - où a été installé le plus grand centre de test Covid - a été pris d'assaut. Les habitants de Libreville ont profité du dernier jour de test gratuit. À partir de ce mercredi, un test PCR coûtera entre 20 000 et 50 000 francs CFA, soit entre 30 et 76 euros.

" 20 000, c'est le prix d'un sac de riz. C'est trop cher ! Et me vacciner, je ne peux pas ", s'exclame un Librevillois. " J'ai fait mon test et après cela, je vais le renouveler tant mieux. Je préfère payer 20 000 francs CFA ", répond une habitante.

Les centres de vaccination ont également été pris d'assaut. Commerçants, travailleurs et de nombreux de jeunes ont pris l'ultimatum du gouvernement très au sérieux. " Je me suis fait vacciner. C'est la vie ! ", s'exclame un jeune homme.

Journée ville morte face au passe sanitaire

La confédération syndicale Dynamique unitaire a appelé à une journée ville morte ce mercredi pour protester contre l'entrée en vigueur du passe sanitaire, explique son président Jean-Rémi Yama : " Pour protester contre ces mesures iniques, restez chez vous ! Nous sommes contre la vaccination obligatoire. "

Le gouvernement rappelé que la présentation d'un passe sanitaire ou d'un test PCR négatif de moins de 14 jours est obligatoire dès ce mercredi pour avoir accès aux lieux publics.