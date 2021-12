Sénégal: Chartes locales de gouvernance foncière dans la vallée - Plaidoyer pour un meilleur accès des femmes à la terre

Une trentaine de représentants des communes de Gnith, Bokhol, Mbane, Diama, Ronkh, Gandon et de Ndiébéne-Gandiole, se sont retrouvés hier dans les locaux de l'Ard, pour réfléchir sur la mise en place des chartes locales de gouvernance foncière garantissant et protégeant les droits fonciers des femmes agricultrices. Cet atelier a été animé par le Vice-président du Conseil d'administration de l'Ard, Dr Tidiane Ndiaye, maire de Ronkh et le Directeur de l'Ard de Saint-Louis, Ousmane Sow... ..

Saint-Louis-Dans le cadre de la mise en œuvre du programme phare dénommé " Agriculture, Femmes et Développement Durable (AgriFeD) " au Sénégal, qui vise l'autonomisation des femmes grâce à une agriculture résiliente aux changements climatiques, le Programme Sénégal d'ONU/Femmes a bénéficié d'un appui technique et financier de BNP Paribas pour la mise en œuvre du Projet d'"Appui aux Femmes dans l'Agriculture et le Développement Durable -PAF/AgriFeD " (2019-2021).

Selon Mamadou Diop de l'Ard, Spécialiste en Gouvernance territoriale, dans sa mise en œuvre opérationnelle, les interventions du projet s'articuleront autour de quatre axes dont le soutien à la réforme foncière pour un meilleur accès et une sécurisation des terres affectées aux agricultrices, qui est l'objet de la convention entre l'ARD et ONU Femmes. Dans cette convention, ONU Femmes a confié un certain nombre d'activités à mettre en œuvre au niveau des différentes collectivités territoriales de la zone d'intervention.

Ces activités concernent l'axe " Accès à la terre " qui vise à améliorer le pourcentage de terres agricoles affectées aux femmes par les collectivités territoriales. Elles sont essentiellement constituées de formation, de sensibilisation et de plaidoyer dans les départements de Saint-Louis, Podor, Dagana, Matam et Bakel et les communes de Gandon, Fass Ngom, Ronkh, Ngnith, Bokhol, Fanaye, Ndiayéne Pendao, Guédé Village, Madina Ndiathbé, Mery, Bokidiawé, Agnam Civol, Sinthiou Bamambé et Diawara

Dans le même sens, le Directeur de l'Ard, Ousmane Sow, a précisé que, " c'est dans ce cadre que l'élaboration des chartes locales de gouvernance foncière sensible aux femmes, est entamée dans le but de disposer d'un outil d'aide à la décision, afin de réduire les disparités et inégalités constatées dans l'accès et la sécurité foncière des femmes ".

Il a fait savoir que ce processus d'élaboration des chartes locales de gouvernance foncière des communes de Gandon, Ndiébène Gandiol, Diama, Ronkh, Ngnith, Bokhol et Mbane, a permis d'informer les acteurs territoriaux sur les objectifs et enjeux de la charte, de réaliser une situation de référence de l'accès et de la sécurité foncière dans les communes et de proposer des règles de gestion foncière sensible aux femmes pour favoriser une gouvernance foncière responsable et non discriminatoire.

Ousmane Sow a enfin souligné que le contenu, essentiellement proposé par les populations locales et validé par le conseil municipal, propose des règles de gestion foncière d'équité et sensible aux femmes pour favoriser une discrimination positive concernant les droits fonciers des femmes.