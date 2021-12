Algérie: Les recommandations phares des différents ateliers de la LOPIS depuis sa création

Abuja — La Ligue des Oulémas, Prêcheurs et Imams du Sahel (LOPIS) a tracé, depuis sa création en 2013, des objectifs dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme et le crime organisé dans la région, à travers la conception d'approches pratiques et inclusives, traduites par les recommandations sanctionnant les travaux de ses 14 ateliers, dont les plus importantes sont:

- 1er Atelier (Janvier 2013 à Alger): Création de la Ligue et adoption des statuts et du règlement intérieur. Définition et défense des principes at valeurs de l'Islam, reglion de paix et de tolérance.

- 2e Atelier (7 et 8 avril 2013 à Alger): Adoption de la Déclaration finale "Appel des érudits", qui prévoit une fatwa interdisant le paiement de rançons.

- 3e Atelier (3 et 4 novembre 2015 à Alger): Intitulé "l'Afrique et la menace de l'extrémisme violent". Accent mis sur le rôle de la femme en Afrique en matière de guidance face à l'extrémisme violent.

- 4e Atelier (30 et 31 mai 2016 à Dakar): Intitulé "Valeurs de convivialité et de paix dans la lutte contre l'extrémisme violent dans les pays du Sahel". L'accent a été mis sur l'importance des nobles valeurs islamiques de tolérance.

- 5e Atelier (24 et 25 janvier 2017 à N'Djaména): Intitulé "Rôle des Imams de la région du Sahel dans la protection des jeunes contre la radicalisation et l'extrémisme violent". L'accent a été mis sur l"'intérêt çà accorde aux jeunes pour les prémunir contre la radicalisation et l'extrémisme.

- 6e Atelier (6 et 7 juillet 2017 à Nouakchott): Intitulé "Les procédés du renforcement des manuels d'enseignement de l'éducation religieuse dans les écoles des pays du Sahel ". L'importance de privilégier un contenu promouvant les valeurs du bon comportement dans la religion musulmane a été soulignée.

- 7e Atelier (7 et 8 mai 2018 à Conakry): Intitulé "Valeurs et principes de l'Islam dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent".

Appel à la mise en place d'une stratégie consolidant le dialogue interculturel et intercultuel.

- 8e Atelier (12 au 14 septembre 2018 à Agadez): Intitulé "Valeurs et principes de l'Islam dans la lutte contre le radicalisme et l'extrémisme violent". L'accent a été mis sur l'importance de la promotion des valeurs de paix et de réconciliation.

- 9e Atelier (13 et 14 mars 2019 à Abidjan): Intitulé "Rôle des leaders religieux dans la promotion du développement local pour la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent". Appel à la mise en place de programmes pratiques pour le tarissement des sources du terrorisme.

- 10e Atelier (11 et 12 septembre 2019 à Nouakchott): Consacré à la finalisation et à la publication du "Guide des bonnes pratiques en matière d'enseignement de l'éducation religieuse face à l'extrémisme violent".

- 11e Atelier (4 et 5 décembre 2019 à Bamako): Appel à la publication du "Guide des bonnes pratiques en matière d'enseignement de l'éducation religieuse face à l'extrémisme violent".

- 12e Atelier (5 et 6 juillet à Ouagadougou): Intitulé "Remédier à l'extrémisme: acceptation de l'autre, de la théorie à la pratique".

L'accent a été mis sur l'importance de la diffusion de la coexistence.

- Un Atelier extraordinaire a été organisé le 6 décembre 2017 à Alger en collaboration avec le Centre africain d'études et de recherches sur le terrorisme (CAERT) sur "l'importance de l'éducation religieuse dans les écoles et la promotion de son enseignement pour contrer les idées subversives et extrémistes étrangères aux sociétés du Sahel".

- 13e Atelier (25 et 26 novembre dernier à Niamey): Intitulé "Promotion du rôle de la femme dans la prévention de la radicalisation et de l'extrémisme religieux", à l'issu duquel a été mise en avant l'implication de la femme dans l'établissement de la paix sociale.