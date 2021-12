Algérie: Relance économique - Promouvoir les grandes entreprises et complexes industriels pour activer la stratégie nationale

Sidi Bel-Abbes — Le ministre de l'Industrie Ahmed Zeghdar a souligné mardi à Sidi Bel-Abbes la nécessité de promouvoir les grandes entreprises et complexes industriels à valeur ajoutée "afin d'activer la stratégie nationale de relance économique et donner une forte impulsion au secteur industriel".

Dans une allocution prononcée au niveau de l'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE), dans le cadre de la visite de travail et d'inspection qu'il a effectuée dans la wilaya de Sidi Bel-Abbes en compagnie des Ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de Transition énergétique et des Energies renouvelables, M. Zeghdar a indiqué que l'activation de la stratégie nationale de relance économique passe par la mise en avant des entreprises, des grands complexes industriels à valeur ajoutée et la création d'un environnement d'affaires propice à l'investissement productif et créatif de richesses et d'emplois.

Abordant la situation de l'ENIE de Sidi Bel Abbes, le ministre a indiqué que "ce complexe estimable de l'industrie électronique nationale est un pilier de la recherche scientifique et du développement technologique dans le domaine de l'électronique, car il a bénéficié récemment d'importants investissements qui lui ont permis d'améliorer ses capacités de production, d'imposer sa présence sur les marchés locaux et d'obtenir une valeur ajoutée significative".

D'autre part, le ministre a souligné la nécessité de généraliser l'utilisation de l'énergie solaire et d'œuvrer à la réduction des coûts de production au travers le développement et l'exploitation des intrants et des ressources locales afin d'augmenter le taux d'intégration et de renforcer la compétitivité tout en s'appuyant sur les compétences nationales et celles de l'Entreprise pour promouvoir la production nationale et sa variété.

Il a également appelé à la nécessité de redoubler d'efforts pour couvrir la demande locale en produits électroniques, notamment celle des secteurs de l'éducation, des énergies renouvelables, de la poste et les communications, de l'énergie et des collectivités locales, entre autres.

Supervisant la conclusion d'un accord de partenariat entre l'ENIE et la Société internationale italienne "Feimer Italia", M. Zeghdar a précisé que cet accord mixte porte sur la fabrication de réservoirs d'énergie, d'unités de commutation pour les installations solaires et d'accessoires de contrôle de l'énergie solaire pour l'industrie photovoltaïque. "Le but étant de développer l'intégration locale, les premières années, pour dépasser les 50 %, lors de la cinquième année d'activité. Ce projet contribuera efficacement au programme du gouvernement pour la transition énergétique et les énergies renouvelables", a-t-il précisé.

Le ministre a enfin annoncé qu'une nouvelle activité sera prochainement lancée au niveau de l'unité ENIE de la ville de Telagh, spécialisée dans le recyclage des déchets électroniques et informatiques. Cette unité entrera en service avant la fin de l'année en cours, en plus des deux unités situées à Ras El-Ma et Aïn Ouessara, dans le cadre de la relance de l'activité dans les sociétés et unités fermées.

Ahmed Zeghdar a entamé sa visite à Sidi Bel-Abbes en inaugurant une unité de production de plaques de plâtre fibré appartenant au secteur privé, au niveau de la zone industrielle de Sidi Bel-Abbes. Il a également suivi un exposé sur cette zone.

Sur place, il a souligné la nécessité de préparer ces zones industrielles en vue de répondre aux besoins des opérateurs économiques et encourager l'investissement, annonçant également la possibilité de confier leur gestion au secteur privé ou en partenariat avec des étrangers pour répondre à ces besoins.

Par ailleurs, le ministre de l'Industrie a indiqué que son département est en train de récupérer 3.200 hectares de foncier industriel au niveau national.

M. Zeghdar a également supervisé l'inauguration de l'entreprise "ENTEC", spécialisée dans les produits scientifiques et industriels, destinés au public professionnel en Algérie, comme il a effectué une visité à l'entreprise de production de moissonneuses batteuses.