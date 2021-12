Algérie: ENIE et FIMER signent un contrat de joint venture pour la production d'onduleurs photovoltaïques

Sidi Bel Abbes — L'Entreprise nationale des industries électroniques (ENIE) et la société italienne de production d'onduleurs photovoltaïques (FIMER) ont signé mardi à Sidi Bel Abbes un contrat de joint venture.

Le contrat entre l'ENIE et FIMER prévoit la création d'une joint venture "FIMER Algérie" spécialisée dans la fabrication d'onduleurs photovoltaïques, a indiqué un communiqué du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables.

Le contrat a été signé, pour la partie algérienne, par le Pdg d'ENIE, et, pour la partie italienne, par le représentant de la société italienne, en présence des ministres de la Transition énergétique et des Energies renouvelables, Benatou Ziane, de l'Industrie, Ahmed Zaghdar, et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, et ce, lors de la visite effectuée par la délégation ministérielle à l'ENIE sise à Sidi Bel Abbes.

Lors de cette visite, le ministre de la Transition énergétique et des Energies renouvelables a inspecté, en compagnie de la délégation l'accompagnant, les différentes unités de production et les laboratoires de recherche & développement de l'ENIE et l'unité de fabrication et de montage de panneaux solaires.