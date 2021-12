Cameroun: Aboudi Onguene - La Camerounaise seule africaine nominé pour le FIFA FIFPRO World 11 féminin

L'internationale camerounaise Aboudi Onguene est la seule africaine qui figure parmi les 23 meilleures joueuses du monde selon le collège FIFA-FIFPRO.

La capitaine de l'équipe nationale féminine du Cameroun et attaquante du CSK Moscou Gabrielle Aboudi Onguene a été présélectionnée par ses paires dans la liste des 23 meilleures joueuses du monde. La Lionne Indomptable est la seule africaine présente dans cette liste.

La FIFPRO a actualisé l'annonce des joueuses ayant reçu le plus de voix, réduisant la liste des présélectionnées de 55 à 23. Cela a été fait pour refléter le nombre de joueuses généralement impliquées dans une " équipe " en compétition internationale. Les trois gardiennes de but, les six défenseuses, les six milieux de terrain et les six attaquantes qui ont obtenu le plus de voix ont gagné une place dans l'équipe des 23 femmes du World 11. Pour compléter cette sélection de haut niveau, les deux joueuses de champ restantes ayant reçu le plus de voix ont été ajoutées. Le XI final sera dévoilé le 17 janvier 2022 lors de la remise du trophée The Best.

Les 23 joueuses de l'équipe World 11 féminin sont :

Par ordre alphabétique : nom (club/club actuel, pays)

Gardiennes de but :

Laura Benkarth (Allemagne/FC Bayern Munich)

Ann-Katrin Berger (Allemagne/Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Chili/Paris Saint-

Germain/Olympique Lyonnais)

Défenseuses :

Millie Bright (Angleterre/Chelsea FC Women)

Lucy Bronze (Angleterre/Manchester City WFC)

Kadeisha Buchanan (Canada/Olympique Lyonnais)

Ellie Carpenter (Australie/Olympique Lyonnais)

Magdalena Eriksson (Suède/Chelsea FC Women)

Irene Paredes (Espagne/FC Barcelone)

Wendie Renard (France/Olympique Lyonnais)

Milieux de terrain :

Estefania Banini (Argentine/Levante UD/Atlético de Madrid Femenino)

Barbara Bonansea (Italie/Juventus FC Women)

Aitana Bonmati (Espagne/FC Barcelone)

Delphine Cascarino (France/Olympique Lyonnais)

Carli Lloyd (États-Unis NJ/NY Gotham FC)

Alexia Putellas (Espagne/FC Barcelone)

Attaquantes :

Pernille Harder (Danemark/Chelsea FC Women)

Samantha Kerr (Australie/Chelsea FC Women)

Marta (Brésil/Orlando Pride)

Vivianne Miedema (Pays-Bas/Arsenal WFC)

Alex Morgan (États-Unis/Tottenham Hotspur FC Women/Orlando Pride/San Diego Wave)

Gabrielle Onguene (Cameroun/CSKA Moscou)

Megan Rapinoe (États-Unis/OL Reign)