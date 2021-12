Cote d'Ivoire: Ligue 1 - Gagnoa, l'Asec et San Pedro creusent l'écart

Des équipes commencent, petit à petit, à afficher leurs ambitions dans le championnat national de première division saison 2021-2022.

Après quatre journées, trois équipes se sont installées solidement à la tête du classement. Bien que la compétition soit à ses débuts, cela donne déjà une idée des équipes qui vont se livrer la bataille pour le titre cette saison. Il s'agit du Sporting Club de Gagnoa (9pts+6), l'Asec (9pts+4) et le Fc San Pedro (8pts+2). Un classement de tête qui pourrait changer demain avec la rencontre en retard de la 3e journée entre l'Asec et le Stella.

En cas de victoire, les"Jaune et noir", champions en titre, s'installeront seuls en tête du classement avec 12 pts. L'équipe dirigée par le Français Julien Chevalier effectue un parcours sans faute, depuis l'ouverture du championnat avec trois victoires en autant de match. Ce qui n'est pas le cas pour le Sporting qui a déjà concédé une défaite. Le Fc San Pedro n'a pas encore chuté, néanmoins il a perdu quatre points en concédant deux nuls en quatre matches. Derrière ce trio, on retrouve deux équipes à 7 points qui ont la possibilité de revenir dans la course.

Bouaké Fc et la Soa n'ont pas encore dit leur dernier mot dans la compétition. Ça se complique par contre pour certaines équipes dans le bas du classement. Après quatre journées, trois équipes n'ont pas encore enregistré de victoire. Il s'agit du Racing, de Korhogo et de l'Usc Bassam. La 5e journée qui se dispute le week-end prochain s'annonce difficile pour ces trois équipes. Le Racing défiera l'Asi d'Abengourou, Korhogo sera face au Stella et Bassam en découdra avec l'Es Bafing.