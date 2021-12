Cote d'Ivoire: Caravane de renforcement des capacités des communes - Les collectivités invitées à transformer les ordures en "Or dur"

La première phase de la caravane de renforcement des capacités des maires et chefs de service municipaux édition 2021 organisée par l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire (Uvicoci) a pris fin la semaine dernière dans le District du Gôh-Djiboua. Le moins que l'on puisse dire est que la mission qui a débuté le 8 novembre dernier dans le Zanzan a été fructueuse et va aider sûrement les mairies à prendre une nouvelle dimension.

Abordant la thématique sur l'approche conceptuelle, Mme Kouassi Béatrice, du ministère de l'Environnement et du Développement durable, a directement touché le but de la formation. Selon elle, la Côte d'Ivoire veut faire des emplois verts la locomotive d'une croissance qui intègre les préoccupations en lien avec la préservation de l'environnement et la réduction des inégalités. Pour cela, les collectivités doivent intégrer de plus en plus la question de la durabilité des villes dans les documents stratégiques locaux et leurs actions prioritaires. D'où le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la conception de ces documents.

Déplorant qu'à ce jour aucune ville du pays ne réponde, pour l'instant, aux critères de durabilité des villes, elle a recommandé aux élus locaux de travailler, ensemble, à transformer les ordures qui pullulent nos villes. " Car ces déchets qui salissent l'image de nos villes sont devenus de nouvelles sources de revenus pour les communes et permettent au citoyen lambda de s'épanouir dans sa globalité. Transformons-les en " Or dur " pour une mobilisation de ressources additionnelles plus efficiente ", a-t-elle conseillé.

Les autres thèmes ont tourné autour de la nécessité d'agir absolument ensemble autour des centres d'intérêts communs. Un aspect abordé par Eby Jean, représentant la direction générale de la décentralisation et du développement local, qui a souligné l'importance de l'intercommunalité qui, pour lui, peut " non seulement constituer des forces de propositions concrètes, mais mieux réussir à mobiliser plus aisément des ressources additionnelles indispensables pour la bonne conduite du développement local ".

Adama Kéita de l'Uvicoci, lui, s'est appesanti sur le volet communication et multimédia de l'Uvicoci et surtout le fonctionnement de la communication d'une mairie .