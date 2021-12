Tunisie/Egypte: L'Egypte, notre adversaire - Une équipe qui ne s'avoue jamais vaincue

Quand l'Egypte est cueillie à froid, elle ne s'avoue jamais vaincue. La Tunisie est prévenue.

La Tunisie jouera son billet cet après-midi pour l'apothéose de la Coupe arabe des nations. Une affiche face aux Pharaons égyptiens qui ne manquera pas d'attirer tous les regards et concentrer l'intérêt des puristes et des inconditionnels des deux sélections. Cet après-midi cependant, loin de là, l'Egypte n'abordera pas ce rendez-vous dans la peau d'un favori, mais dans celle d'un outsider ambitieux, tout comme la Tunisie d'ailleurs. Il n'en demeure pas moins que les coéquipiers du géant Shennawi auront des atouts à faire valoir, eu égard aux dispositions affichées depuis le début de la compétition, notamment en matière de détermination, de persévérance et d'envie de se surpasser. Puis, il ne faut pas aussi faire l'impasse sur ce caractère bien trempé des Pharaons, un onze qui a de tout temps su se transcender lors des grandes occasions.

Assez bien nantis en joueurs de valeur

Toujours compter sur ce second souffle qui permet à l'équipe de revenir de loin et d'arracher la qualification. Quand l'Egypte est cueillie à froid, se fait surprendre et concède l'ouverture du score (face à la Jordanie récemment), les hommes de Carlos Queiroz ne s'avouent jamais vaincus, à l'image d'un Fathi, d'un Marwan Hamdi, d'un Refaat ou même d'un Ahmed Saied (Zizo) débordants d'activité. Bref, les septuples champions d'Afrique sont assez bien nantis en joueurs de valeur, même en l'absence des Mohamed Salah, Trezeguet, El Neny et Mustapha Mohamed. Volet joueurs à utiliser, El Wench, Fettouh, Amr Kamel seraient là en défense. Plus haut, au milieu, l'on retrouverait le tandem Soulaya-Hamdi Fathi à la récupération et Zizo à l'animation. Enfin, en attaque, Hussein Faycel, Sherif et Marwan Hamdi sont attendus. Enfin, notons qu'hier et avant-hier, le gardien de but Mohamed Shennawy s'est contenté d'effectuer quelques exercices en solitaire, Aymen Ashraf ne s'est pas entraîné, alors que le duo Ahmad Hegazy-Hamdi Fathi a été pris en charge par le staff médical.