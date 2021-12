Madagascar: Finances - Des recettes douanières acceptables

Des performances louables. Malgré la crise sanitaire persistante. Et en dépit des aléas des transactions commerciales internationales.

Comme la perturbation de la chaîne logistique à l'échelle planétaire. Voilà l'impression laissée par Ernest Lainkana Zafivanona, directeur général des douanes, DGD, en guise de bilan de l'année, au cours d'un petit déjeuner avec des journalistes hier à Alarobia. " Les recettes douanières à la fin du mois de novembre ont atteint les 2 462 milliards d'ariary, soit un taux de réalisation de 96%. Grâce à des efforts consentis par l'Administration douanière. Au début de l'année, le premier trimestre encore marqué par le retour en force du coronavirus, ces recettes n'ont pas été à la hauteur des espérances. Mais dès le mois de juin, avec la reprise des importations, -25% en volume en 2020, tout rentrait peu à peu dans l'ordre. De 250 à 289 milliards d'ariary par mois entre septembre et novembre. Soit des encaissements de 7,5 à 8 milliards d'ariary par jour, parfois on a atteint les 12 milliards d'ariary" souligne le DG.

Et pour améliorer ses services, la douane va passer au 100% scanning au port de Toamasina dès le mois de mai. Les autres ports vont en être équipés jusqu'à la fin de l'année prochaine. " Un procédé qui va accélérer le temps de traitement des conteneurs dès leur embarquement des navires. Trois heures sans les visites, huit en cas de nécessité. Nous misons sur le long terme pour avoir des résultats. Comme en agriculture. Cela n'entraînera pas de charges financières supplétives ni de frais additionnels pour les importateurs. Chemin faisant, le délai de séjour en terre-plein, va être réduit. Car, sur les quatorze jours d'attente en moyenne, sept seulement sont consacrés à la franchise. Les charges afférentes du magasinage et surestaries ne vont pas ainsi augmenter. Dans le contraire, le temps passé au port et aéroport s'allonge, cela risque de se répercuter sur les prix des marchandises aux consommateurs finaux " explique Ernest Lainkana Zafivanona.

Et à propos de la hausse des prix actuels, il a décelé deux causes. " La hausse des frets maritimes et les risques de changes monétaires, fluctuants et parfois insaisissables. La douane ne touche pas aux taxations prévues par la loi de finances ".

Abordant les " 73,5 kilos d'or " interceptés en Afrique du sud, il a fait savoir que " les autorités malgaches durant les différentes audiences ont pu défendre l'intérêt de la nation à travers leurs avocats. Des procédures sont en cours pour extrader, autant les trois convoyeurs que leur butin ".