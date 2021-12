Madagascar: Concours " Miss Monde " - Nellie Anjaratiana continue de faire des étincelles

Jour J-2 pour l'élection de Miss Monde à Porto-Rico. Nellie Anjaratiana porte l'espoir de tout le pays et ses chances sont réelles.

On ne vit qu' une fois, alors profitons comme il se doit de ce beau voyage qu'est la vie ", c'est par ces mots que la charmante Nellie Anjaratiana a réitéré ses vifs remerciements à tous ses compatriotes pour leur soutien sans faille. Une belle épopée culturelle, mais aussi une belle aventure humaine avant tout, c'est ainsi que s'enchaîne le parcours quasi parfait de notre Miss Madagascar dans le cadre du prestigieux concours de beauté " Miss Monde " depuis près de deux semaines maintenant. Faisant preuve d'une grande humilité, Nellie Anjarantiana rayonne par sa beauté et fédère également par son engagement dans des causes sociales d'envergure à Madagascar.

Depuis Puerto Rico où se déroule actuellement la compétition, la jeune femme conquiert le jury de professionnels de cette édition de " Miss Monde ". C'est donc avec une grande fierté qu' elle a notamment appris sa sélection dans le Top 10 du fameux challenge " Beauty with a purpose " du concours. Une beauté avec un but bien précis dans la vie, Nellie Anjaratiana ne laisse pas indifférent et son dévouement à soutenir la cause des jumeaux de Mananjary a su émouvoir le jury du concours.

Passionnée et persévérante

À chacune de ses interventions, Nellie Anjaratiana ne cesse de scander les valeurs de la solidarité et de la fraternité dont on doit toujours faire preuve face à l'adversité, ainsi qu'aux diverses difficultés de la vie. " Nous devons embrasser chaque instant comme il vient, c'est-à-dire avec ténacité et persévérance. C'est pour moi un grand honneur que de pouvoir représenter les couleurs de mon pays, mais aussi ces causes qui me tiennent à cœur " souligne-t-elle sur les réseaux sociaux.

Des messages de bonté et de bienveillance qui contribuent à forger sa notoriété tout au long de cette compétition. Ceci dit, d'ici la grande finale qui se tiendra ce 16 décembre à Puerto Rico, notre chère Nellie Anjaratiana aura encore fort à faire.

Elle n'a d'ailleurs de cesse d'inviter tout le peuple malgache à voter pour elle en ligne. Notamment via l'application " MobStar " où un " like " correspond à un vote sur ses activités, mais également à travers sa page facebook " Miss World - Madagascar ".

Sa victoire au challenge multimédia lui vaudra d'ailleurs une belle place pour la suite de la compétition. D'autant plus que les autres concurrentes sont tout aussi prometteuses et dévouées. Nellie Anjaratiana est bel et bien partie pour marquer la compétition de son passage, tout comme elle a conquis le cœur de millions de Malgaches.