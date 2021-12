Algérie: M.Merad met en avant le rôle de l'administration dans l'accompagnement des investisseurs

Mostaganem — Le médiateur de la République, Brahim Merad a réaffirmé mardi à Mostaganem que le rôle de l'administration est de faciliter l'investissement et d'accompagner les investisseurs dans le cadre de la nouvelle dynamique économique, initiée par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Animant un point de presse en marge de sa visite dans la wilaya de Mostaganem, Brahim Merad a souligné que cette nouvelle dynamique permettra la création d'emplois et de richesses profitables aux communes et aidera à l'insertion économique. "Il s'agira de faciliter la mission des investisseurs en les orientant et en accompagnant leurs projets dans divers domaines", a-t-il souligné.

Il a également affirmé que le Président de la République envisage de relancer toutes les capacités nationales inexploitées et les utiliser pour développer l'économie nationale, réduire la facture des importations, doubler les capacités d'exportation et restaurer la confiance entre les jeunes et les institutions de leur pays.

Dans la commune de Benabdelmalek Ramdane, le médiateur de la République a visité le bateau touristique "Zina Beach" dans la commune de Benabdelmalek Ramdane, avant d'écouter les différentes préoccupations soulevées par les investisseurs dans ce domaine, notamment en ce qui concerne le foncier, le rééchelonnement des crédits bancaires et d'autres difficultés administratives.

Le coût de réalisation de ce projet dans sa première phase s'est élevé à 5,2 milliards de DA a été temporairement mis en service dans les années 2018 et 2019 avant de faire face à plusieurs difficultés administratives et financières qui ont empêché la réalisation de la deuxième mais aussi la troisième phase, qui permettront la création d'environ 1. 000 emplois permanents, selon les explications fournies.

Dans la zone industrielle de la commune de Mesra, le médiateur de la République a inspecté le complexe industriel "Sidi Ben Dhiba", spécialisé dans la production d'équipements électriques et d'énergie renouvelable.