Afrique: Festival Dakar music expo - Les acteurs de l'industrie musicale de l'Afrique se donnent rendez-vous en février

Les organisateurs de la troisième édition du festival Marché international de la musique " Dakar music expo " invitent les artistes musiciens, chanteurs, groupes d'Afrique ou des Caraïbes désirant participer aux showcases et au salon bilingue de l'industrie musicale qu'ils organisent du 3 au 6 février 2022, à Dakar de soumettre leurs candidatures.

Les candidatures au Festival Dakar music expo doivent être envoyées à l'adresse suivante : dmxshowcase@gmail.com avec la mention en objet : Showcase DMX 3. Les participants doivent proposer une vidéo de haute qualité de dix minutes de leur performance sur scène (option DJ ou Live band) ; une biographie de huit lignes maximum ; deux photos HD (minimum 2Mo) ; une lettre de recommandation d'une institution culturelle reconnue ou un acteur culturel reconnu de leur pays d'origine.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au 25 décembre 2021. Le festival se tiendra dans trois endroits de Dakar, dont l'Institut français de Dakar, principal partenaire ; au Centre culturel Douta Seck et à la Place de la nation ou se déroulera le grand concert populaire pour la clôture. Le Dakar music expo accueillera pour sa troisième édition les délégués qui viendront des pays anglophones ainsi que des invités venus des États-Unis, du Japon et de l'Angleterre.

Cette plateforme a pour but de réunir les acteurs et professionnels de l'industrie musicale afin de célébrer la créativité africaine. Elle a été initiée en 2020 par Dudu Sarr, directeur artistique et promoteur culturel. Le festival Dakar music expo (DMX) s'organise sous le parrainage des célébrités africaines Youssou N'Dour (Sénégal) et Angélique Kidjo (Bénin). Il est un marché international de la musique, qui se propose comme une vitrine pour les artistes et entrepreneurs de la filière musicale du Sénégal et de l'Afrique. Ce festival met en avant les nouvelles voix du continent.

Outre des showcases et concerts, plusieurs autres activités sont prévues, notamment des conférences qui seront axées autour de thèmes liés au business musical. Le DMX est un rendez-vous annuel.