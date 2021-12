Congo-Kinshasa: Remise-reprise effectuée - DGRAD - Jean-Parfait Ntabala succède à Maguy Sambi

Conformément à la nomination des mandataires dans les Régies financières et entreprises publiques réalisé par le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le vendredi 3 décembre 2021, que M. Jean-Parfait Ntabala Murhandikire a été désigné nouveau Directeur Général de la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participation (DGRAD).

Depuis ce jour-là, c'est ce mardi 14 décembre que s'est tenue, selon les us et coutumes, la cérémonie officielle de remise- reprise entre l'équipe dirigeante sortante chapeautée par Mme Maguy Sambi et le nouveau Staff conduit par Jean-Parfait Ntabala, au siège de la DGRAD à la Gombe.

Résultats et recommandations

Après plus ou moins 5 ans d'exercice à la tête de cette Régie financière, Maguy Sambi a rendu témoignage du parcours élogieux de son remplaçant qui, depuis des années, a donné le meilleur de lui au sein de la DGRAD dont l'élévation n'est ni une surprise, un fait du hasard, pour elle.

Elle a également constitué un condensé de son apport dont elle a vanté le mérite d'avoir déployé toutes ses connaissances afin de conduire la DGRAD à bon port avec des résultats satisfaisants, soit 93% de réalisation du contrat de performance jusque-là.

Aussi difficiles soient-elles comme réalités rencontrées, elle estime, néanmoins, que cette régie financière a été transformée et elle espère qu'elle ne reviendra plus à la case initiale.

D'où, son adresse au DG Ntabala, l'invitant à axer ses actions sur le développement et la pérennité de la DGRAD. En vertu de toutes les stratégies mises en place, elle a conclu, tout en demandant à ce que la sanction positive soit valorisée. Car, il y va de même pour le bon fonctionnement de la régie financière, contre toute désorganisation ou actions nuisibles.

Evolution financière

Après son mot de circonstance, la lecture du Procès-verbal a été faite par M. Bertin Mawaka Lubembo, Directeur de Cabinet du Ministre des Finances, a révélé l'évolution financière de la régie, depuis l'entrée en fonction de l'équipe de Maguy Sambi jusqu'à ce jour, pour plus de transparence envers la nouvelle équipe.

En 2016 : une assignation de 659 milliards, une réalisation 483 milliards, avec un taux d'exécution de 73%. En 2017 : une assignation de 1042 mille milliards, une réalisation de 901 milliards, et un taux d'exécution de 86% ; 2018 : une assignation de 1242 mille milliards, réalisations de 1380 mille milliards, taux de réalisation de 111% ; 2019 : une assignation de 1475 mille milliards, réalisation de 1290 mille milliards, et taux d'exécution de 87% ; 2020 : une assignation de 1258 mille milliards, réalisation de 1286 mille milliards, taux d'exécution 102%,

2021 jusqu'au 14 décembre: assignation de 1866 mille milliards, réalisation de 2007 mille milliards, taux d'exécution de 107,55%.

Par ailleurs, a spécifié le Dircab du Ministère des Finances, il est important de savoir que l'année 2021 aura été marquée par la signature en date du 22 juillet 2021, du contrat de performance qui a relevé les assignations à 2146 mille milliards 933 millions 284 067, 23 Francs congolais.

Dans la même lecture, il a aussi fait mention de l'état de lieu de l'administration et des services généraux qui compte un effectif de 5.027 agents et cadres, 26 comptables principaux et subordonnés, et un sous gestionnaire. Et à ce nombre, il faudrait soustraire 32 agents et cadres dont les ayants-droits bénéficient des avantages, conformément au délai prescrit qui est celui d'une année après le décès.

C'est dans cette suite qu'il a aussi lu l'annexe répertoriant les différents charrois automobiles, à savoir ; les véhicules en bon état et déclassés.

Parmi ces mentions citées, ci-haut, a-t-il dit, il est important de savoir que la DGRAD a réalisé cette année, sur fonds propre, l'acquisition d'un terrain dans la commune de la Gombe de 39672 mètres carré, pour la construction de son siège administratif dans les jours à venir, ainsi qu'un immeuble à Mbuji-Mayi dans lequel sont abrités aujourd'hui, ses services d'administration provinciale.

Signature des documents

Après cette mise au point, les deux parties à la remise-reprise ont respectivement, signé les documents liés à leur entrée et sortie des fonctions et ensuite, Mme Maguy Sambi a remis les certificats de ces deux titres d'acquisition des bâtiments entre les mains du nouveau Directeur Général qui peut, désormais, agir en cette qualité.