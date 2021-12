Congo-Kinshasa: Violences Sexuelles Basées sur le Genre - Médias, décideurs et OSC s'engagent pour l'exemption des frais de justice en faveur des victimes

C'est dans le souci de faciliter un bon suivi des victimes des violences sexuelles basées sur les genres que les Décideurs, journalistes, responsables des médias et acteurs de la société civile se sont décidés de s'engager dans un plaidoyer afin de l'exemption des frais de justice en faveur des victimes. Cet engagement a été pris le jeudi 9 décembre 2021, à l'issue de la conférence organisée, à Kinshasa, par l'organisation internationale Journalists for Human Rights (JHR/RDC).

C'est sous le thème : "Promouvoir et défendre les droits des femmes et jeunes filles pour lutter contre les VSBG et l'impunité en République démocratique du Congo" que s'est tenue cette rencontre. Par cet engagement, rendu public sous forme d'une déclaration, les participants à la conférence se disent conscients de leur rôle comme acteurs principaux pour la promotion et la défense des droits humains en RDC, particulièrement en ce qui concerne les droits des femmes et des filles et aussi la lutte contre les Violences Sexuelles Basées sur le Genre (VSBG).

Quelques lignes de cette déclaration renseignent qu'après échanges et débats, tous les participants ont fait une série d'engagements. Il s'agit de : s'engager à travers leurs médias et organisations à accompagner le plaidoyer pour l'exemption des frais de justice aux survivantes des violences sexuelles en RDC. S'engager à faire des plaidoyers pour que les enfants vulnérables, les femmes et filles vivant avec handicap, victimes des violences sexuelles aient la capacité d'accéder en justice. Ils réitèrent leur détermination à contribuer efficacement à la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre en RDC.

Ladite conférence a été marquée par plusieurs panels animés par des décideurs, des associations et organisations de la société civile engagés dans la promotion des droits humains et la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre ainsi que des gestionnaires des médias. Elle avait également pour objectif d'attirer l'attention des participants sur l'impunité de ce fléau que sont les violences sexuelles.

Prix JDH 2021

Bien après cette conférence, quatre femmes ont été primées pour les meilleurs reportages focalisés sur les violences sexuelles et basées sur le genre. Des trophées prévus par l'organisation internationale Journalists for Human Rights (JHR/RDC), ont été remis aux journalistes congolais qui ont convaincus aux membres du jury. Il s'agit de : Tantia Sakata (journaliste au journal La Tempête des Tropiques), première dans la catégorie presse écrite et en ligne ; Tanya Yeme deuxième ; Esther Kanga, première dans la catégorie audiovisuelle ; Dedelle Ndomba deuxième.

Au fond, chaque deuxième a reçu un diplôme d'encouragement et une enveloppe des 250$ tandis que les deux premières un trophée, un ordinateur portable, une enveloppe des 500$ et un diplôme.

Comment ça s'est passé ?

Après clôture des réceptions des candidatures pour le concours, un Jury indépendant composé de 5 membres a été constitué. Toutes les candidatures reçues ont été mises à la disposition du jury qui a traité en toute impartialité. Et, les candidatures suivant ces critères ont été primées : respect du thème, originalité, respect du choix de l'angle de traitement, maintien de l'intérêt des lecteurs et auditeurs (trices) de la qualité des informations, le lien avec les Droits Humains, diversité des sources adéquates, indépendance et impartialité. Les membres du jury ont travaillé à huis clos, c'est-à-dire, portes et fenêtres fermées aux non membres hormis les 5 qui composent le jury.

Les candidatures ont été traitées sous anonymat avec seulement des codes. Ce qui veut dire que les membres du Jury n'ont pas eu connaissance des noms des auteurs des productions reçues.

Composition du jury de :

Présidente : Me Belinda Luntadila, rapporteur de la CNDH; Rapporteur : Yves Kalikat, Rédacteur en chef du Journal Forum des As; Membres : Christiane Munoki, journaliste et éditrice du Journal des Nations ; Marc Ngwanza, expert en communication et spécialiste des questions du Genre ; Anna Mayimona, spécialiste des questions du Genre et des droits de la femme.