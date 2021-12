Congo-Kinshasa: Modalités de répartition des taxes d'intérêts communs - Le COREF conduit les travaux de concertation entre les autorités de la Ville et les Bourgmestres

C'est sous la coordination du Comité d'Orientation de la Réforme des Finances Publiques (COREF), avec l'appui de la Banque Mondiale, à travers le projet PROFIT-CONGO, qu'il y a eu, le lundi 13 décembre 2021, l'ouverture de l'atelier sur les travaux de concertation entre les autorités de la Ville-Province de Kinshasa et les Bourgmestres de toutes les communes de la capitale.

Un atelier de trois jours qui se clôture ce mercredi 15 décembre 2021 autour de modalités de répartition des taxes d'intérêts communs. Mais aussi, sur la décentralisation financière au travers des actions qui améliorent le recouvrement des recettes, de la transparence, la redevabilité, et la participation citoyenne dans la gestion des finances de ces entités respectives.

Garantir l'avenir de Kinshasa

A cette occasion, Amous Mbokoso, Ministre Provincial du Plan, Budget, Transport et Voies de communication a, au nom du Gouverneur Gentiny Ngobila, prononcé le discours d'ouverture de ces assises qu'il considère comme un moment de réflexion sur l'avenir de la ville de Kinshasa et celle des kinois, en ce qui concerne notamment, les modalités de la répartition des taxes d'intérêts communs.

Par la suite, il s'est exprimé sur la problématique de cette répartition, entre la Ville-Province et ses communes, ses modalités telles que voulues dans leur contexte, au travers duquel la décentralisation est considérée comme un nouveau mode de gestion de l'Etat, fruit d'une longue réflexion suite à l'observation des échecs passés.

Trois critères majeurs

Dans la même optique, Baby Vangu-ki-Nsongo, Coordonnateur adjoint du COREF, a salué, dès les premières phrases de son allocution, la présence des autorités urbaines qui traduit dans le fait, l'engagement collectif dont la ville a besoin, afin de booster le processus de la décentralisation, dans sa dimension financière, et de réduire tout ce qui peut causer un retard dans l'atteinte des objectifs fixés.

Il a également évoqué trois critères majeurs qui constituent le socle de l'existence de toute entité infra nationale, à savoir : l'existence des problèmes spécifiques locaux, l'autonomie organique, et l'autonomie financière. Mais dans cette classification, d'après lui, c'est l'autonomie financière qui est l'élément le plus déterminant.

Ressources financières

En effet, poursuit-il, les ressources financières constituent des leviers essentiels de la vie d'un Etat. Elles conditionnent toutes les interventions des autorités territoriales, car elles garantissent leur financement, en assurant une offre de service de qualité aux citoyens et contribuent au bien-être collectif. Se basant ainsi sur la Constitution de la RDC du 18 février 2006, Baby Vangu a procédé à un net distinguo, à travers les prescrits de son article 171, entre les finances du pouvoir central et celles des provinces.

Ce qui est une même distinction réaffirmée dans les termes identiques, conformément à loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, spécialement en son article 43.

Les contours de l'Ordonnance-Loi

Par la suite, c'est en se basant sur ces deux textes essentiels qu'il a été promulgué l'Ordonnance-Loi n°18 /004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la province et de l'entité territoriale décentralisée, ainsi que leurs modalités de répartition.

Cependant, le Coordonnateur adjoint du COREF a réaffirmé que cette Ordonnance-Loi apporte une amélioration face aux difficultés réelles qu'a connues l'application des ordonnances-loi de septembre 2012 et de février 2013, sur le conflit de compétence, la redondance de certains actes générateurs non fiscales, les confusions dans les libellés et s'attelant aux champs du pouvoir fiscal et des entités territoriales décentralisées.

D'une part, l'application de cette Ordonnance-Loi à Kinshasa facilite la perception des impôts, taxes et redevances de toute nature à travers la Direction Générale des Recettes de Kinshasa (DGRK), qui s'occupe de toutes les quatre étapes de la réalisation des recettes pour les impôts provinciaux.

Et, d'autre part, s'agissant des communes, ce recouvrement est assuré par les services générateurs des recettes qui assurent ces actes générateurs, afin de permettre aux communes de bénéficier de leur quote-part, soit 40 % conformément à la loi.

Par ailleurs, Baby Vangu a déclaré que "c'est en vue d'assurer le respect des dispositions légales en la matière que le Gouvernement de la République par l'entremise du COREF, par le bais du projet PROFIT/CONGO, en collaboration avec le projet multisectoriel et développement urbain de Kinshasa , KIN ELENDA, a pris l'option d'accompagner la Ville de Kinshasa et les communes, sur la question liée, particulièrement, aux modalités de répartition des taxes d'intérêts communs entre la ville et ses communes. Et ces travaux visent à favoriser l'harmonisation des vues entre ces parties et à renforcer la transparence dans la collecte des ressources perçues au niveau de la province".

Il sera question, a-t-il dit, "de créer un cadre de concertation permanente sur le système fiscal urbain, tout en mettant à jour les contextes par rapport aux différentes préoccupations. Et cette mise à jour sera soumise à l'Assemblée Provinciale, dans les prochains jours".

En conclusion, il a souligné "qu'une autre étape de ces travaux sera celle d'élaborer aussi de manière participative des stratégies de mobilisation des recettes pour les impôts et taxes reconnus dans la ville et les communes tout en invitant les membres des comités, les organisations de la société civile et la Fédération des Entreprises congolaises à cette exécution".