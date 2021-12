Cote d'Ivoire: Programme d'incubation Orange Corner - Félix Anoblé encourage les bénéficiaires

Quarante (40) entrepreneurs constituant la vague 3 et 4 de bénéficiaires du programme d'incubation Orange Corner, ont reçu leurs certificats.

C'était lors d'une cérémonie qui s'est tenue, le 9 décembre, à l'hôtel Azalai, à Marcory. Cette initiative de l'Ambassade du Royaume des Pays-Bas en Côte d'Ivoire a permis à ces jeunes entrepreneurs de recevoir une assistance technique adaptée et un financement pour la réalisation de leurs projets.

La cérémonie était placée sous la présidence de Félix Anoblé, ministre de la Promotion des Pme, de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel. Qui a félicité les bénéficiaires et relevé l'importance de l'entrepreneuriat privé dans la vitalité de l'économie d'un pays.

" Plus vous créez des entreprises, plus vous créez des richesses qui permettent au pays de financer des projets sociaux et structurants pour le bonheur de tous... Ce sont vos efforts qui permettent au pays d'atteindre ses objectifs. Je voudrais vous féliciter et vous encourager pour le chemin que vous avez choisi ", a-t-il déclaré.

Lancé en juillet 2019, le programme Orange Corner Côte d'Ivoire a déjà accompagné 80 jeunes entrepreneurs qui ont reçu un financement global de plus de 300 millions de FCfa. Le programme est présent dans 13 pays en Afrique et au Moyen-Orient.

L'objectif, à terme, en Côte d'Ivoire, est de former 120 jeunes entrepreneurs ivoiriens innovants dans les domaines tels que l'agribusiness, le transport et la logistique, les infrastructures et villes intelligentes et les énergies renouvelables.

Il est mis en œuvre par la firme Entrepreneurial Solutions Partners (ESPartners) qui a développé une expertise unique d'accompagnement des entrepreneurs et leaders en Afrique et aux Caraïbes.

Les deux vagues de bénéficiaires ont reçu leurs certificats il y a quelques semaines, portant à 80 le nombre de bénéficiaires du programme à ce jour.