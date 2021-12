Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - Un opérateur des applications offre des trajets à prix réduit vers les centres de vaccination à Abidjan

L'opérateur des applications mobiles de transport, Uber, a annoncé dans un communiqué, le mardi 14 décembre, offrir des trajets à prix réduit vers les centres de vaccination à Abidjan.

" L'impossibilité de se déplacer ne devrait pas être un obstacle à la vaccination. C'est pourquoi Uber offre des trajets à prix réduit vers et ce, depuis les centres de vaccination à Abidjan ", indique la Country manager de la compagnie, Marjorie Saint-Lot.

Ainsi, dans le cadre de son engagement à soutenir les communautés à travers le pays, la société offrira deux courses gratuites d'une valeur maximale par passager vers et depuis les centres de vaccination à Abidjan. Cette initiative permet également aux soignants et aux proches d'aider une personne éligible à accéder à un vaccin en faisant une demande en son nom.

"Nous sommes fiers de contribuer à la réalisation de cet objectif et de permettre aux Ivoiriens de se faire vacciner aussi facilement que possible. Cela fait partie de l'effort visant à tirer partie de notre technologie pour avoir un impact positif sur les communautés et soutenir les efforts de protection de la population contre le virus", a déclaré la directrice générale d'Uber pour la Côte d'Ivoire.

Ces trajets seront limités au départ et à destination des centres de vaccination d'Abidjan (sous réserve de la disponibilité des chauffeurs au moment de la demande), précise le communiqué.

Le code promotionnel est valable du 2 décembre 2021 au 31 décembre 2022. Il ne peut être utilisé que pour des trajets vers et depuis des sites de vaccination approuvés par le ministère de la Santé.

La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur l'activité économique et a transformé le mode de vie des populations. La reprise économique de la Côte d'Ivoire dépend aussi du déploiement des vaccins Covid-19, et avec ce genre d'initiative, la reprise est possible, poursuit la note. Cette initiative devrait permettre de donner accès au vaccin à un plus grand nombre de personnes.