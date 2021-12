Afrique: CAN 2021 - Pourquoi la CAF ne devrait pas annuler la compétition ?

La Coupe d'Afrique des Nations fait une nouvelle fois objet de rumeurs d'annulation. Ce n'est pas la première fois que la tenue de cette compétition pose problème à certains acteurs, surtout les clubs européens.

En pleine crise sanitaire actuelle, l'argument est tout trouvé pour mettre dans le doute l'organisation de la compétition continentale.

" Un petit tournoi " qui dérange !

Il y a quelques semaines, la déclaration de l'entraineur de Liverpool qui considérait la CAN comme un petit tournoi avait intrigué beaucoup de personne. Même s'il a après expliqué que c'était de l'ironie, beaucoup estiment que c'est l'illustration de comment cette compétition est considérée par certains en dehors du continent.

Certains clubs vont d'ailleurs essayer de mettre la pression sur leurs joueurs afin, soit de simuler des blessures pour être absent, soit de se mettre en retrait de la sélection. Car, les clubs européens sont de plus en plus perturbés par les départs de leurs joueurs clés, au moment où les championnats se poursuivent. Au-delà de l'aspect sanitaire, c'est visiblement l'absence des stars africaines qui pose problème.

Mesures à prendre

Si l'Euro, la Copa America, ont eu lieu, la ligue des champions, les différents championnats européens et la coupe arabe des nations sont en cours, il serait regrettable de voir la CAF décider d'annuler sa compétition majeure.

Face aux inquiétudes des clubs européens, la CAF devrait par contre rassurer par des mesures efficaces de lutte contre la pandémie au cours de la CAN. Le Cameroun a d'ailleurs mardi validé son plan anti-covid pour la compétition. Un plan que les clubs n'ont visiblement pas considéré.

La CAF attendue

Officiellement aucun signe de cette éventuelle annulation. Sur les comptes de la CAF ce mercredi matin, l'instance annonce que son secrétaire Général est au Cameroun pour participer aux préparatifs de la compétition.

" Suite à une directive du président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe qui a initié des discussions avec le gouvernement camerounais sur l'approche sanitaire et les protocoles Covid19 lors de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, la rencontre entre la CAF et le ministère de la Santé a aplani un certain nombre de détails relatifs à la compétition. . La CAF et le gouvernement camerounais sont parvenus à un terrain d'entente sur l'approche de la compétition en janvier. Les détails et les résultats de ces discussions seront révélés plus tard cette semaine " indique la CAF ce mercredi sur son site au sujet des rencontres de mardi.