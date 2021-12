Congo-Kinshasa: L'Abbé Nshole élevé "Monseigneur"

Le Secrétaire général de la Conférence Episcopale Nationale du Congo (CENCO), l'Abbé Donatien Nshole Babula, a été élevé par le pape François au rang de "Chapelain de sa sainteté le Pape". En cette qualité, il porte désormais le titre de "Monseigneur". C'est ce que renseigne un communiqué de la CENCO publié hier mardi 14 décembre 2021.

En clair, un "Chapelain de Sa Sainteté" est un prêtre appelé " Monseigneur " (Monsignore) qui bénéficie de certains privilèges, comme en ce qui concerne la robe et les vêtements ecclésiastiques.

Peu de temps après son élection, le Pape François avait suspendu l'octroi du titre de " Monseigneur " pour les prêtres qui n'étaient pas au service direct du Saint-Siège. Puis, en décembre de la même année, il avait fait connaître sa décision définitive de limiter cette concession aux prêtres diocésains d'au moins 65 ans et uniquement dans la catégorie des aumôniers de Sa Sainteté, à l'exclusion des deux catégories supérieures. Cependant, ceux qui avaient déjà obtenu le titre de " Monseigneur " et l'inscription dans les catégories supérieures n'en ont pas été privés. Et les privilèges déjà accordés aux membres de certains chapitres de chanoines n'ont pas été abolis.

Ce rang n'expire pas mais nécessite un renouvellement à la mort du pape qui a accordé ce rang, explique l'abbé Georges Kalenga , deuxième secrétaire général adjoint de la Cenco.

" Le Secrétariat Général de la CENCO rend grâce à Dieu et remercie le Saint-Pére pour sa sollicitude à l'égard de la RD Congo. Aussi, il présente ses vives et sincères félicitations à Monseigneur Donatien NSHOLE et lui souhaite un fructueux ministère dans l'Eglise-Famille de Dieu qui est en RD Congo ", souligne le communiqué signé par l'Abbé Georges Kalenga, 2è secrétaire général adjoint de la CENCO .

Né en 1963 et ordonné pretre depuis 1993, l'Abbé Donatien Nshole a été confirmé Secrétaire général de la CENCO au mois de février 2017, en remplacement de l'Abbé Léonard Santedi, devenu Recteur de l'Université Catholique du Congo (UCC). Entre octobre 2016 et février 2017, le désormais Monseigneur avait déjà assumé, à titre intérimaire, cette fonction de SG de la Cenco.

Rappel

Il convient de rappeler que les prêtres qui étaient autrefois appelés "camériers secrets surnuméraires" ont continué à faire partie de la Maison pontificale, sous le nouveau nom de "Chapelains de Sa Sainteté". Les rangs inférieurs de "camériers" (camériers d'honneur en habit violet, camériers d'honneur extra Urbem), de même que les "Chapelains secrets, chapelains secrets d'honneur", "Chapelains d'honneur extra Urbem", etc. ont été supprimés. Chapelain de Sa Sainteté est ainsi devenu le premier des trois rangs de Monseigneur.

Leur origine remonte à l'époque du Pape Urbain VIII. Ils fournissent des services non rémunérés depuis le pontificat du pape Pie VI. La nomination des candidats extra Urbem peut être accordée à la demande de l'évêque par la nonciature apostolique, sous réserve de l'examen du bien-fondé de la personne considérée pour ce grade, et les critères du Saint-Siège. Une fois que le candidat a rempli toutes les exigences, un rescrit est établi par le Secrétaire d'État attestant de la promotion de l'intéressé à ce rang ecclésiastique, renseigne le même communiqué de la Cenco.

Il y a lieu de préciser qu'aucune cérémonie n'est prévue pour cette élévation comme cela se fait pour les Evêques. C'est un titre honorifique donné par le Pape. L'Abbé Nshole sera appelé "Monseigneur", mais il n'est pas Evêque, entendu que tout Evêque est Monseigneur, mais tout Monseigneur n'est pas Evêque. Il portera la soutane comme les Evêques mais sans calotte, anneau, encore moins mitre et crosse pendant les cérémonies, bénira une et non trois fois, ne peut pas ordonner des prêtres, etc.