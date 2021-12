Congo-Kinshasa: Qatar 2022 - Hector trace le chemin pour aborder le dernier virage

Les Léopards de la RDC ne sont plus qu'à 180 minutes de jeu pour aller à la Coupe du Monde, 48 ans après. Ils y sont presque déjà, mais pas encore. Il faudrait disputer un match de barrage en aller et retour contre un adversaire qui n'est pas encore connu, puis se qualifier au terme de cette double confrontation. Le sélectionneur de l'équipe, l'Argentin Raul Hector Cuper en bon commandant de bord, a envoyé un programme de préparation de l'équipe à la Fédération congolaise de football (Fecofa), programmé validé par cette dernière qui l'a mis mercredi 8 décembre, à la disposition de la presse. Il s'agit de deux stages bloqués en Asie, un chemin à suivre selon le compatriote de Lionel Messi pour bien aborder ce tout dernier virage.

En effet, les Léopards de la RDC effectueront deux stages à Abu-Dhabi, aux Emirats Arabes Unis, en prévision de ces matches de barrages, qui se joueront du 21 au 29 mars 2022 à travers les stages africains.

Raul Hector Cuper, qui tient vraiment à hausser le niveau de son équipe, prévoit le premier stage du 27 décembre 2021 au 07 janvier 2022. Vingt-six joueurs évoluant au pays et en Afrique prendront part à ce stage, qui sera sanctionné par deux matches amicaux. Le premier match sera contre les Etalons du Burkina-Faso, et le second contre une équipe locale sur place à Abu-Dhabi. Ce sera certainement un club de haut niveau.

Après le 7 janvier, les Léopards rentreront chacun dans son clubs respectifs, pour se regrouper et repartir encore pour le deuxième stage à partir du 24 janvier, cette fois-ci, à Dubaï toujours aux Emirats Arabes Unis, jusqu'au 2 février 2022. Vingt-six joueurs seront de nouveau convoqués, et le stage se terminera par un seul match amical contre Bahrein, l'équipe nationale des Emirats Arabes Unis, le 1er février 2022. Ici, Hector Cuper aura la possibilité de mettre la main aussi sur ses joueurs qui évoluent en Europe parce que ce sera en plein Coupe d'Afrique des Nations.

Pour le premier stage, les Léopards vont donc se préparer en fonction de n'importe quel adversaire, d'autant plus que le tirage au sort pour marier les dix challengeurs deux-deux, n'aura lieu que le 22 janvier 2022, à Yaoundé, au Cameroun, durant la CAN Cameroun 2021, mais qui se jouera malheureusement en 2022. Tandis que le deuxième stage à partir du 24 janvier sera taillé sur mesure. Il se tiendra en fonction de l'adversaire qui sera alors déjà connu. Il sera soit le Sénégal, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie ou encore le Nigeria. La RDC est donc dans le chapeau II ensemble avec l'Egypte, le Ghana, le Cameroun et le Mali. Les équipes du premier chapeau ci-haut, jouera le match aller à domicile, avant d'aller terminer à l'extérieur.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que la RDC est la seule parmi les dix équipes encore dans la course pour le mondial de n'avoir pas pu réussi à se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des nations au Cameroun.

EG