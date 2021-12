Congo-Kinshasa: A travers une conférence-débat centrée sur les valeurs du roi de la Rumba congolaise - Rochereau Tabu Ley - Yvette Tabu honore la mémoire d'un père modèle et immortel

Un artiste ne meurt jamais. Il reste vivant d'âge en âge grâce à ses œuvres et ses valeurs intrinsèques dont hommes et femmes qui l'ont tant aimé, de son vivant, pourront toujours se souvenir en souriant.

Pascal Tabu Ley dit Rochereau, décédé il y a 8 ans, est l'un des immortels dont les valeurs resteront à jamais ancrées dans la mémoire collective partout à travers le monde. Ainsi, pour honorer la mémoire de son père et vulgariser ses prouesses aux jeunes d'aujourd'hui, après la fin d'une carrière mémorable en 2013, Madame Yvette Tabu Inangoy, Commissaire en charge de culture, Arts, Médias, Communication et Numérique de la ville-province de Kinshasa, a organisé une grande conférence-débat hier, mardi 14 décembre 2021, dans la grande salle polyvalente de l'Hôtel de ville de Kinshasa.

C'était une belle occasion offerte par Mme Yvette Tabu à plusieurs scientifiques kinois de revisiter, en présence de Paguy Tabu son frère, l'histoire du Grand Maitre de la rumba à travers les exposés des intervenants de marque à l'instar du Professeur Yoka Lye, Directeur général de l'Institut National des Arts, Mamie Ilela, Professeur Grégoire Lefuoba, venu du Congo-Brazza, ainsi que Jacques Mondonga.

Et, au regard de la grandeur de l'évènement, les artistes musiciens tels que le Karmapa, Manda chante, Fila Basele ainsi que Jean Goubald Kalala ont tous sauté sur l'occasion pour honorer leur idole d'heureuse mémoire. Parmi tant d'autres invités qui ont pris part au rendez-vous, il y avait notamment, le Professeur Kambila et le DG de l'Académie des Beaux-Arts. "Je retiens d'abord que c'était mon père avant tout. Et, en tant qu'artiste, c'est une légende de notre pays. On doit en être fiers. C'est vraiment ce que moi je retiens", a souligné Yvette Tabu Inangoy, qui estime que son père reste à ce jour une légende aux talents incommensurables.

Au moment des exposés, tous les intervenants ont taillé la vie du seigneur Ley sous forme des diverses casquettes selon qu'il voulait enseigner à travers sa musique, prêcher, et même prédire, quelquefois, l'avenir de ses musiciens qui promettaient de par leurs talents. C'est le cas du Professeur Grégoire Lefuoba qui dit garder de l'homme le souvenir d'un philosophe. " Rochereau, je pense que c'est le Ronsard de l'Afrique, le poète des amours ", a-t-il confirmé. Car, pour lui, Tabu Ley est un monument qui devient de plus en plus un patrimoine de toute l'Afrique. "Quand il a composé Congo avenir, qui peut imaginer que ce qu'il a dit, il y a une cinquantaine d'années, allait se passer ? ", s'est-il demandé à haut voix, avant de trancher que l'artiste mérite sa place dans le panthéon de musiciens-philosophes au niveau mondial.

Pour Jacques Mondonga, rassembler une centaine de personnes pour parler du parcours de Rochereau Tabu Ley n'est plus un simple rendez-vous mais plutôt une fête de la culture congolaise. Pour lui, en effet, Pascal Tabu Ley aura été cet artiste aux talents séduisants qui a su porter haut l'identité culturelle de la République Démocratique du Congo. "Pour nous, c'est un rendez-vous des idées. C'est un rendez-vous des valeurs. Oui, le prétexte c'est l'œuvre de Tabu Ley. Mais, le caractère, il est universel, immortel. Il portera sur des générations en générations.

Autant l'œuvre est immense, autant l'œuvre est spécifique et intemporelle. J'aurai voulu demander à Madame la Commissaire générale par rapport à qui je suis proche de m'exempter de cette cérémonie de huit ans et de me fixer rendez-vous aux dix ans puisqu'il y aura une cérémonie, parce que dans les 10 ans, nous prévoyons de publier sur Tabu Ley : Rochereau, biographie et parcours, carrière musicale, créativité et innovations, écriture musicale, l'homme et sa vision Rochereau et la Presse, Rochereau dans l'amitié, la place de la femme dans l'œuvre de Rochereau, le panafricaniste, le politique, la place de la satire et de la caricature dans l'œuvre de Rochereau... ", a-t-il révélé.

Quant à Mamie Ilela, seigneur Ley mérite d'être connu du grand public. Dans ce sens, elle a encouragé la Commissaire Yvette Tabu de multiplier des initiatives mettant à l'avant-plan la vie et le parcours de cette icône de la musique congolaise pour permettre aux tout jeunes de comprendre ses valeurs et son idéologie. Pour sa part, le Professeur Yoka Lye, qui a assisté à la production de l'Olympia de Paris, vers les années 70, Rochereau était, d'après ses dires, un véritable monstre à la chorégraphie extraordinaire.

Il dit garder de l'artiste le souvenir d'un homme cultivé, humble et attentif aux points de vue de ses pairs. D'après M. Kadera, le trompettiste, Tabu Ley aura été à la fois un poète, un encadreur et un prophète, spécialement pour sa vie. Ainsi, pour clôturer l'évènement en beauté, la Commissaire Yvette Tabu, sa Collègue Yollande et tous les invités de marque notamment le Professeur Kambila, ont exhibé des pas de danse au rythme de Maze et autres morceaux du seigneur Ley. Après cette conférence, rendez-vous est fixé pour ce vendredi à l'hôtel Béatrice dans la commune de la Gombe pour un gala en l'honneur des grandes personnalités.