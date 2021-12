Sahara Occidental: La Russie appelle à la reprise des négociations entre le Maroc et le Polisario

Moscou — Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a appelé mercredi à la reprise sans délai des négociations directes entre le Front Polisario et le Maroc en vue parvenir à un règlement du conflit au Sahara occidental, réitérant "le refus de la Russie de toute démarche individuelle allant dans ce sens".

"Il faut que les négociations reprennent le plus vite possible entre le Maroc et le Front Polisario (...) Les négociations doivent débuter pour aider à élaborer des solutions consensuelles qui satisferont les intérêts des deux parties", a déclaré M. Lavrov dans un entretien à la chaîne égyptienne TeN.

Exprimant, par ailleurs, son inquiétude face à l'escalade au Sahara Occidental après la rupture du cessez-le-feu en vigueur depuis 30 ans, et qui expose toute la région à l'instabilité, Lavrov a appelé "le Maroc et le Polisario à consentir plus d'efforts pour ressusciter l'espoir d'une solution".