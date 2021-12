Algérie: Créer des passerelles entre la formation, la recherche et les entreprises économiques

Sidi Bel-Abbes — Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherché scientifique, Abdelbaki Benziane, a souligné, mardi à Sidi Bel-Abbès, l'importance d'établir des passerelles entre les mondes de la formation, de la recherche et des entreprises industrielles et économiques afin de renforcer la coopération multisectorielle.

Intervenant au rectorat de l'université Djillali El Liabès dans le cadre de sa visite du travail et d'inspection dans la wilaya de Sidi Bel-Abbès, en compagnie des ministres de l'industrie et de la transition énergétique et des énergies renouvelables, Abdelbaki Benziane a mis l'accent sur l'importance d'établir des liens forts entre les chercheurs universitaires et les cadres des entreprises en recourant à l'exploitation des résultats de la recherche et d'encourager l'innovation en vue de réaliser le développement durable du pays.

Le ministre a cité comme modèle les relations entre l'ENIE et la communauté universitaire de Sidi Bel-Abbès, saluant de passage les efforts conjoints des deux parties, couronnés par la réalisation de projets mixtes à l'instar de la production de panneaux photovoltaïques pour développer l'utilisation des énergies renouvelables et assurer la sécurité énergétique du pays.

Abdelbaki Benziane a poursuivi que l'université de Sidi Bel-Abbès accompagne l'ENIE pour satisfaire ses besoins, œuvrer à développer la cité universitaire pour devenir un pôle d'excellence dans le domaine afin de développer cette région et d'élargir les différents projets de recherche afin de répondre aux besoins du pays.

Il a estimé que les récentes réalisations de cette université renforceront ses capacités et ses moyens de développement, annonçant dans ce contexte la création d'une plateforme dédiée aux technologies industrielles, au sein de l'Université Dillali Liabès.

Après avoir rappelé la position pionnière de l'Université de Sidi Bel-Abbes à l'échelle nationale, le ministre a appelé à poursuivre l'excellence dans les spécialités en proposant des programmes de formation à dimension nationale, en intensifiant la communication et en travaillant en étroite collaboration avec les secteurs concernés pour relever les défis et répondre à la demande en formation supérieure.

Auparavant, le ministre a présidé une cérémonie de signature d'une convention entre cette université et l'entreprise mixte de production de moissonneuses-batteuses, inauguré la plateforme "Technologies Industrielles", comme il a visité la résidence universitaire de 2.000 lits au Site 6 et inauguré un centre médico-social dans le campus universitaire.