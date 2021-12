Afrique: CAN - La CAF invite Tshisekedi à prendre part au match d'ouverture

La République Démocratique du Congo ne sera pas à la Coupe d'Afrique des Nations Can Cameroun 2021, mais le président Félix-Antoine Tshisekedi y sera.

La Confédération africaine de football (CAF), lui a adressé une invitation pour prendre part au match d'ouverture de cette 33ème édition de la Can, qui opposera les Lions Indomptables du Cameroun aux Etalons du Burkina-Faso, le 9 janvier, au stade Olembe de Yaoundé.

Le Secrétaire Général de cette institution, le Congolais Veron Mosengo-Omba en séjour de travail à Kinshasa, a été reçu le week-end par le Chef de l'Etat congolais, où il lui a remis l'invitation signé par le président de la CAF, le Dr Patrice Motsepe.

Les deux personnalités ont également échangé sur plusieurs autres dossiers, dont le projet pilote du Championnat Panafricain Interscolaire de la CAF qui se jouera au début de l'année prochaine (2022), ainsi que la mise en œuvre de la première phase de la feuille de route convenue entre la CAF, la FIFA et la Fédération Congolaise de Football-Association (FECOFA).

A en croire le communiqué de la CAF, Veron Mosengo a mis Félix Tshisekedi au courant des derniers développements de la feuille de route discutée et approuvée par la CAF, la FIFA et la FECOFA. La feuille de route couvre un certain nombre de sujets relatifs au football congolais notamment, les aspects juridique et réglementaire, la gouvernance, les finances, le marketing et les compétitions, jusqu'à la tenue des élections crédibles et transparentes. Les élections précipitées par la FECOFA avec beaucoup d'irrégularités ont été boycottées par la CAF, qui a obligé les acteurs de revoir les textes et de réorganiser davantage.

En outre, Mosengo Omba a également discuté avec le Président Tshisekedi sur les préparatifs du projet pilote de la Coupe d'Afrique des champions scolaires qui parachèvera les phases nationales et régionales du championnat panafricain interscolaire organisé par la FIFA et la CAF. Les finales se joueront entre février et mars 2022 ; la date n'étant pas encore définitive.

"La rencontre avec le président Tshisekedi a été très positive et il nous a assuré de son soutien en vue de la finale du projet pilote du Championnat Panafricain Interscolaire qui aura lieu l'an prochain", a déclaré Veron Mosengo, cité par cafonline.