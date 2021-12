Congo-Kinshasa: Horizon 2023 !

La reconquête du pouvoir ! Voilà, c'est le moins que l'on puisse dire actuellement. Décidemment, le cap est fixé sur l'horizon 2023. Tel l'œil de l'aigle, le Front Commun pour le Congo (FCC) voit d'ores et déjà les enjeux de loin et s'y prépare activement pour reconquérir finalement le pouvoir perdu dans des conditions que d'aucuns connaissent de bout en bout.

Tenez ! Au sein de cette formation politique chère à Joseph Kabila, les guéguerres internes et fratricides continuent à faire ravage entre FCC fidèle à la cellule de crise que mène Raymond Tshibanda et FCC Progressistes de la bande de Constant Mutamba sur la question du choix des noms qui doivent compléter le Bureau de la CENI pour le compte de l'Opposition. Le président de NOGEC ne cesse de dénoncer le dépôt en catimini des noms par une dissidence factice pilotée par le PPRD pour rouler les autres partis. Ce, alors que les progressistes du FCC se sont assumés en déposant publiquement les leurs. Cette cacophonie a provoqué un remue-ménage et certains arbres sont tombés de manière brusque et inattendue.

Les analystes politiques qui savent lire les signes du temps, ont très vite compris la cause du remplacement du Député national Didi Manara à la tête du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, laquelle décision aura, de facto, causé sa déchéance au poste de Vice-président de la cellule de crise du Front Commun pour le Congo. Pourtant, cette cellule de crise du FCC que conduit Raymond Tshibanda n'entend pas envoyer les noms à l'Assemblée nationale pour compléter l'équipe Kadima. Elle continue à dénoncer la "dépolitisation" de cet organe délibérant.

Quoi qu'il en soit, la cellule de crise du FCC ne compte pas mandater quelqu'un à la CENI. Cette position demeure inchangée nonobstant la montée en puissance des progressistes. Pendant ce temps-là, le Sénateur à vie et l'ex président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange a débuté avec des consultations au sein de sa famille politique, le Front commun pour le Congo (FCC). L'ex Raïs sensibilise ses proches en vue de bien se préparer en espérance d'un résultat meilleur aux prochaines échéances électorales de 2023 en RDC. Aujourd'hui, il mène les consultations au sein de sa famille politique et c'est le seul à pouvoir décider de ceux qui pourrait le représenter aux prochaines échéances. La série continue, l'horizon 2023 n'est plus loin.