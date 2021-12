Algérie: JM-2022 - Le séminaire d'Oran couronné de succès, se réjouit le CIJM

Oran — Le Comité international des jeux méditerranéens (CIJM) a indiqué, mercredi, que les travaux du séminaire d'Oran, tenu au début de cette semaine en prévision de la 19e édition des jeux programmés dans la ville l'été prochain ont "été achevés avec succès".

Le CIJM est revenu, via son site officiel, sur le déroulement de cet important rendez-vous qui a regroupé les chefs de mission des pays concernés par l'évènement sportif, les délégués techniques des fédérations sportives internationales et le comité exécutif du CIJM, soulignant que le tout s'est achevé "avec succès".

Un constat qui conforte les propos du 2e vice-président du CIJM et responsable de la commission de suivi des préparatifs des JM d'Oran, le Français Bernard Amsalem. Ce dernier avait rassuré, au cours de sa conférence de presse animée dimanche à Oran, que "tout est mis en œuvre pour la réussite de la prochaine édition des JM".

Le CIJM a évoqué pour l'occasion les différentes réunions et visites sur les sites sportifs retenus pour la 19e édition lors du séjour des hôtes d'Oran dans la capitale de l'Ouest du pays.

La présence du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrazak Sebgag, et du wali d'Oran Said Sayoud, à la cérémonie d'ouverture du séminaire, a été également mise en exergue par le CIJM dans son compte rendu.

Et d'ajouter: "les séances plénières et techniques de ce séminaire ont donné lieu à des échanges entre les différentes parties prenantes et la finalisation des aspects techniques liés au déroulement des compétitions des JM d'Oran".

Lors de la conférence de presse animée par Bernard Amsalem, au deuxième et dernier jour du séminaire, ce responsable n'a pas manqué de mettre un terme à la polémique née, quelques jours auparavant, et remettant en cause l'attribution à Oran l'organisation des JM-2022, en annonçant que ces derniers auront "bel et bien lieu" dans cette ville du 25 juin au 5 juillet prochains, rappelle-t-on.