Cameroun: Entreprenariat numérique - 100 jeunes formés par Israël

A la faveur d'un séminaire sur le domaine ouvert hier à Yaoundé, ces start-upers vont être outillés sur les bases du coding et les stratégies de durabilité des PME, entre autres.

La 5e édition du séminaire Israël-Cameroun sur les hi-tech, l'innovation et l'entrepreneuriat s'est ouverte officiellement hier à Yaoundé. Pour cette année, des Start-up portées par des femmes ont été sélectionnées parmi les 100 participants de l'initiative. Une innovation majeure apportée par l'ambassade d'Israël au Cameroun qui souhaite ainsi contribuer à l'autonomisation de la gent féminine et de manière générale, partager son expérience en matière de hi-tech qui font d'Israël, une puissance économique reconnue dans le monde.

Durant la phase protocolaire qui a ponctué la cérémonie, Anan Zen, chargé d'affaires à l'ambassade d'Israël a relevé que le séminaire participe à la construction de la relation entre Israël et le Cameroun. " Il est important pour nous d'œuvrer en partenariat avec le pays pour contribuer à son émergence ", a-t-il souligné. Au rang des partenaires, les ministères en charge des Postes, des Petites et moyennes entreprises, le centre Hi-Tech de l'Ecole supérieure polytechnique de Yaoundé et la start-yp YES Cameroun. D'après Gilbert Ewehme, directeur de YES Cameroun, 100 participants venant des 10 régions du pays ont été retenus pour le séminaire sur la base de l'état d'avancement de leur projet, qu'il soit à un stade avancé ou en phase de maturation.

La formation qui s'étale sur quatre jours est organisée en modules et porte sur des aspects tels que les stratégies d'affaires et de durabilité des PME, l'innovation et Hi-tech en Israël, les opportunités hi-Tech au Cameroun, les bases du coding et des Tic pour l'entreprise et les procédures d'enregistrement des entreprises en vigueur. Des experts israéliens vont entretenir les apprenants sur les stratégies développées par leur pays pour devenir une Start-up nation. Des start-ups locales déjà bien établies vont également enseigner ces débutants et leur faire comprendre qu'ils peuvent trouver la matière dont ils ont besoin sur place pour éclore.

L'ambition à terme est de permettre aux jeunes de mieux connaître les opportunités d'affaires au niveau local, maitriser les types de produits à développer et même s'imprégner des outils marketing en ligne. Le séminaire prend fin demain.