Cameroun: Patrimoine - Les Guidars préparent le Guma

interview

Organisé à l'initiative de l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la culture Guidar, le festival Guma se tiendra du 18 au 20 décembre 2021 à Guider, région du Nord.

Organisé à l'initiative de l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la culture Guidar, le festival Guma se tiendra du 18 au 20 décembre 2021 à Guider, région du Nord. Définies comme un grand moment de joie, de rencontre entre les différents clans, ces assises permettront aux participants de marquer un temps d'arrêt pour réfléchir sur les projets majeurs de l'association. Notamment, la construction du siège du regroupement et du musée guidar.

La première édition tenue en 2017 ayant connu un franc succès, le rassemblement de cette année revêtira un caractère international avec la participation des guidars du Tchad.

Le peuple guidar organise la deuxième édition du festival Guma. Quelle est la signification du nom Guma ?

Le Guma désigne le grand tamtam qui vibre lors de la fête des jumeaux et toutes les grandes fêtes annuelles du peuple guidar. Le guma comme instrument musical est associé à la célébration. Cet objet fédérateur a donné tout naturellement son nom au festival culturel du peuple guidar, le Festival Guma.

Le Guma fait également référence à la danse éponyme. Une danse mythique, originale qui a été exécutée plusieurs fois hors du triangle national et devant les plus hautes personnalités et les invités de marque de notre pays. Le son de ce tam-tam interpelle tout Guidar du Cameroun, du Tchad et de la diaspora à se lever et à danser mais surtout à pérenniser la culture ka?a.

Quel est l'intérêt d'un Festival comme le Guma ?

Son intérêt est double. Il y a la dimension sauvegarde de la culture guidar actuellement à la croisée des chemins. Plusieurs facteurs menacent l'existence et la pérennité de la culture et de l'identité du peuple guidar. Notre langue, ma ka?a est menacée de disparition, la religion traditionnelle est presqu'inexistante. On assiste à l'abandon des métiers traditionnels : forge, tissage, fabrication d'objets domestiques divers, la dégradation des rites et cérémonies (funérailles, mariages, fêtes, etc), la disparition de la médecine traditionnelle et la détribalisation.

C'est pour stopper cette saignée que l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la culture guidar a vu le jour en 2009 à Guider. Elle a permis une prise de conscience autour de la défense de la culture. La deuxième dimension est celle de la promotion. Et c'est en cela que nous appelons tous les amoureux de la culture à venir découvrir le peuple guidar à travers l'expression et l'expressivité de sa riche culture.

Quelles sont les principales articulations et les innovations de la 2e édition de ce festival en préparation ?

Cette 2e édition du Festival Guma est placée sous le patronage du ministre des Arts et de la Culture. Ceux qui viendront à Guider, capitale culturelle de la région du Nord, vont découvrir une variété de danses patrimoniales. En plus de la célèbre danse Guma, il y aura le Koku, le Bahuwa et le Degela. Des jeux de société comme le sake (jeu d'échecs), des soirées de contes figurent en bonne place. Des stands d'exhibition vont mettre en avant le savoir-faire du peuple guidar dans la forge, la poterie, la vannerie, le tissage, l'architecture etc. Les visiteurs trouveront une large gamme d'objets d'arts et découvriront leurs usages en contexte guidar. Les amoureux de la cuisine du terroir vont découvrir la gastronomie et la brasserie du peuple guidar.

L'une des grandes innovations du festival culturel guidar sera l'élection de la Miss Guma. Nous allons célébrer la beauté, l'élégance de la femme guidar à travers ce concours. L'enthousiasme et l'adhésion des jeunes filles guidars du Cameroun et du Tchad préfigurent un concours de très haute facture. La Miss Guma sera l'ambassadrice de la culture. Elle en fera la promotion et s'engagera dans des activités de sauvegarde de notre patrimoine.