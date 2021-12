Congo-Brazzaville: Boxe - La fédération nationale dévoile ses objectifs de la nouvelle saison

La Fédération congolaise de boxe (Fécoboxe) a tenu son Conseil fédéral au cours duquel elle a fait le bilan de la saison écoulée, tout en définissant les axes prioritaires pour le compte de la saison 2021-2022. Lors de la nouvelle saison, elle mettra l'accent sur la formation, la vulgarisation et les compétitions.

Au nombre des compétitions retenues, les boxeurs congolais participeront, entre février et mars, aux championnats d'Afrique de la zone 3 qui auront lieu au Burundi, dans le but de rehausser le niveau international de pugilistes congolais. Dans la même vision, les Diables rouges participeront, en avril-mai en Russie, au Gobal cup avant d'entamer les Jeux africains de la jeunesse en mai à Accra, au Ghana, et aux championnats d'Afrique à Yaoundé, en juin. Les dirigeants de la Fécoboxe n'ont pas perdu de vue les championnats du monde des jeunes et des dames qui se tiendront en septembre, en Russie. Au niveau national, les championnats départementaux prévus entre janvier et mars permettront d'évaluer, de détecter et de présélectionner les boxeurs avant les championnats nationaux qui seront organisés entre avril-mai.

Dans le cadre de la vulgarisation, le bureau exécutif de la Fécoboxe veut élargir le champ d'action dans les ligues non existantes puis assurer la détection des talents par le biais de l'organisation des championnats des jeunes. La Coupe du Congo à Brazzaville et la Journée internationale de boxe, prévues en août, s'inscrivent également dans cette vision.

La Fécoboxe a, par ailleurs, prévu d'organiser la formation nationale des officiels techniques en vue de relever leur niveau puis renforcer les capacités des cadres administratifs dans le but d'acquérir les nouvelles informations.

Notons que les Congolais participeront au Burundi au stage international de passage de grade dans le but de se perfectionner et d'avoir la crédibilité internationale. Le programme d'activités de la Fécoboxe prévoit les deux premiers regroupements et formation des athlètes entre janvier et avril. Dans son rapport bilan pour le compte de la saison 2020-2021, elle se félicite d'avoir réussi le pari de l'organisation des championnats nationaux avec la participation de cinq ligues départementales. A son initiative, quatre boxeurs congolais ont participé aux championnats de la zone 3, à Kinshasa.

" Voici près d'une année que nous nous sommes engagés au service de la boxe au Congo à son plus haut niveau. Voici aussi près d'une année, dans un contexte financier difficile, que nous nous efforçons de conduire le chantier de la redynamisation de la Fécoboxe et de la redéfinition de ses nouvelles orientations administratives et sportives. Cette mission, faut-il le reconnaître, est un chemin parsemé d'obstacles ou d'embuches. Il faut donc de la patience, de l'abnégation et un esprit de sacrifice ", a déclaré le président de la Fécoboxe au cours de cette session.

" Je prends l'engagement de continuer à assumer ma part de responsabilité et à afficher ma détermination à parvenir à redorer le blason de notre fédération ", a indiqué Gaëtan Nkodia.