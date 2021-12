Afrique: Basketball Africa League - FAP joue sa qualification

En cas de victoire en demi-finale ce soir contre le club congolais d'Espoir Fukash, le représentant camerounais validera son billet pour le tournoi final prévu en 2022.

Hier était jour de repos pour les quatre équipes encore en lice dans la division ouest de l'Elite 16. Elles retrouvent le parquet du Palais polyvalent des sports de Yaoundé cet après-midi pour les deux demi-finales. As Police (Mali) et Seydou Legacy Athletic Club (Guinée) s'affrontent en lever de rideau. Une rencontre qui sera suivi des retrouvailles entre Espoir Fukash (RDC) et Fap basketball (Cameroun). Les vainqueurs de ces deux matchs se qualifient directement pour la deuxième saison de la Basketball Africa League (Bal) prévue en 2022.

Le 31 octobre dernier, Fap avait pris le dessus 84-65 sur Espoir Fukash dans le groupe C du premier tour des éliminatoires. C'est dire que l'affrontement de ce soir aura une saveur particulière pour le club congolais. Une revanche à prendre avec en bonus l'enjeu d'une première qualification pour la Bal. Un mois et demi après sa dernière opposition avec le club camerounais, l'effectif d'Espoir Fukash n'a pas subi de changements significatifs. Les Congolais sortent ragaillardis de leur victoire 104-89 contre les Guinéens de SLAC. Elle avait été précédée de la défaite d'entrée 104-91 face As Nigelec (Niger).

Dans l'état-major de Fap, le match décisif de ce jour n'est nullement semblable au premier rendez-vous avec Espoir Fukash. " Après chaque défaite, on grandit. Il y a beaucoup d'améliorations entre Espoir Fukash d'octobre dernier et celui qui participe à ce tournoi ", prévient François Enyegue, le coach principal de Fap. C'est la raison pour laquelle la formation camerounaise a mis l'accent ces dernières 24 heures sur les manquements observés durant ses deux précédents matchs.

Il s'agit notamment de l'adresse. Malgré quatre renforts dans les rangs, Fap est en-deçà de 50% de réussite aux tirs dans la raquette ainsi que derrière la ligne des trois points. On note également des défauts de concentration dans la conduite générale d'Ebaku Akumenzoh et ses coéquipiers. Toutefois, François Enyegue tient un groupe de qualité au sein duquel chaque maillon se met au service du collectif. Ce qui permet à certaines individualités d'éclore et de tirer l'équipe vers le haut à l'instar de Brice Eyaga (22 points, 11 rebonds contre As Police) ou le Cap-verdien Joel Almeida (18 points contre SOA). Il n'est pas exclu de voir d'autres talents s'illustrer ce soir à partir de 18h au Paposy.