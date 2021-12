Cameroun: Bertoua - La desserte en eau améliorée

La réception provisoire des travaux de réhabilitation, de renforcement et d'extension du système d'alimentation en eau potable de la ville a eu lieu lundi dernier.

Depuis quelques jours, la ville de Bertoua est alimentée par une nouvelle station de traitement d'eau potable. Ce, à la faveur de la réception provisoire des travaux de réhabilitation, de renforcement et d'extension du système d'alimentation en eau potable de la ville, qui a eu lieu le 13 décembre 2021.

Ces travaux rentrent dans le cadre du Projet de renforcement et d'extension d'alimentation en eau potable de Yaoundé et trois villes (Edéa, Bertoua, Ngaoundéré). Les travaux ont débuté en 2017, pour un coût de plus de 15 milliards de F, financés par l'Agence française de développement et la Banque européenne d'investissements (BEI). Les travaux ont été exécutés par l'entreprise espagnole BTD, dont le directeur de la région Afrique est un Camerounais. Des aménagements similaires ont été réalisés dans la ville d'Edéa.

Ces réfections devraient améliorer la distribution de l'eau potable dans la ville de Bertoua et impacter positivement sur le quotidien de milliers d'habitants dans une trentaine de quartiers : Ekombitie, Kpokolota, Mokolo1,2,3, Birpondo, Radio, Bodomo, etc. En effet, le volume d'eau produit pour la capitale régionale de l'Est est passé de moins de 3.000 m3/jour avant la réhabilitation, à 7500 m3/jour à présent. De même, le volume de stockage d'eau potable a augmenté, en passant de moins de 1.000 m3 avant les travaux, à plus de 5.000 m3. De nouvelles conduites ont également été posées pour desservir les quartiers.

" C'est une bonne nouvelle. Nous espérons avoir une eau de bonne qualité et de manière constante désormais, pour éviter les maladies hydriques du fait des sources d'eau alternatives vers lesquelles nous allions pour nous dépanner ", confie Manuelle Ntang, ménagère. Parmi les difficultés rencontrées, la vétusté de l'ancien réseau de canalisation de la ville, l'occupation anarchique des emprises des routes et le désordre urbain qui rallongent les délais d'exécution des travaux d'installation des équipements du réseau...