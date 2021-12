Congo-Brazzaville: Boxe - La fédération prépare la relance de ses activités

Après la tenue du Conseil fédéral, la Fédération congolaise de boxe a lancé, le 14 décembre au gymnase Nicole-Oba à Talangaï, dans le sixième arrondissement de Brazzaville, son premier gala de la saison en vue de préparer les athlètes à la reprise des activités.

Quatre combats ont été programmés, sanctionnés tous par des résultats nuls. Au terme de ce gala, la direction technique a pu apprécier le niveau des boxeurs. " A travers ces quatre combats n'ayant opposé que des jeunes, nous avons pu apprécier le talent des boxeurs qui est d'une bonne qualité technique. Nous devons mobiliser davantage les athlètes dans les clubs et travailler pour avoir une sélection digne de ce nom pour défendre le Congo dans les différentes compétitions internationales. Si nous avons le matériel et l'appui, on fera mieux ", a commenté Wolfrigon Ditengo, l'entraîneur national.

Au cours de ce gala, la Fécoboxe a remis des médailles aux athlètes qui n'avaient pas reçu de récompenses, lors des championnats nationaux. Ce retard est dû à la contestation des résultats de quelques combats par les clubs qui se sentaient lésés par la commission technique et d'organisation. Ils avaient introduit une requête et ont obtenu gain de cause.

Notons qu'avant le gala, la Fécoboxe a organisé un séminaire pour la vulgarisation du protocole sanitaire de préparation de l'équipe nationale, dans le cadre de la relance de ses activités. Ce protocole permet, selon elle, une reprise de la pratique de boxe dans une organisation de l'espace suffisamment adapté au respect des mesures sanitaires. L'objectif est la reprise encadrée et sécurisée des activités des regroupements organisés par les clubs affiliés à la Fécoboxe, répondant à un niveau de vigilance fixé par le gouvernement.

Un pratiquant, avant de se rendre dans la salle, doit être en bonne santé et veiller à apporter ses propres effets en y ajoutant des mouchoirs jetables, du gel hydro-alcoolique et un ou plusieurs masques. Sur le ring, il a le droit d'enlever son masque, le ranger avec ses objets personnels dans un sac placé au bord du ring. Il se lave les mains et les pieds avec du savon ou le gel hydro alcoolique. A la sortie du ring, il remet son masque et se lave les mains.