Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - La chaire UNESCO tient un colloque international sur l'écologie

Le responsable de la chaire Unesco (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), le Pr Jean Maturin Nzikou, en collaboration avec la vice-présidente chargée des Affaires académiques à l'Université Marien-Ngouabi, Yolande Berton Ofouémé, a ouvert, le 14 décembre à Brazzaville, les travaux du colloque international sur l'" Environnement et Développement durable ".

Les participants au colloque de deux jours sont en train d'apporter des contributions innovantes pour relever les défis inhérents à la préservation de l'environnement et au développement durable. Sur webinaire, ils ont interagi sur les concepts du développement qui s'inscrivent dans une perspective de long terme en intégrant les contraintes écologiques et sociales à l'économie. Ils vont aussi échanger sur l'ensemble des conditions naturelles et culturelles susceptibles d'agir sur les organismes vivants et les activités humaines ainsi que sur un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.

Ainsi donc, leurs idées ont été résumées autour des sous-thèmes : " Outils numériques en sciences de l'ingénieur ", " Energies et environnements ", " Contrôle et qualité des aliments " enfin " Ponts et infrastructures ".

S'exprimant sur la portée des thématiques en débat, le directeur par intérim de l'Ecole nationale supérieure polytechnique (ENSP), Niéré Romain Richard, a indiqué : " Nous sommes à une époque qualifiée de cruciale pour l'avenir de notre planète. Déjà, les scientifiques parlent de point de basculement pour les écosystèmes, signifiant ainsi qu'ils ont atteint un niveau élevé de leur dégradation. On perçoit alors les efforts pour atteindre la vie en harmonie avec la nature en vue d'atteindre un développement durable tant souhaité ".

Niéré Romain Richard a de même rappelé qu'en 2012, la chaire de l'Unesco en sciences de l'ingénieur à Brazzaville a permis la soutenance de quatorze thèses et trois cents masters environ dont les candidats étaient originaires du Congo, de la République démocratique du Congo et du Tchad.

Avant l'ouverture de cette chaire, l'ENSP ne formait que des professionnels en ingénierie. Il y a maintenant des soutenances de master de recherche en sciences de l'ingénierie, des thèses de doctorat ainsi que la promotion au Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur des enseignants de l'ENSP en sciences de l'ingénierie.

La représentante de l'Unesco, Fatoumata Marega, s'est réjouie du Congo qui dispose de deux chaires Unesco sur les quatre que compte l'Afrique centrale. La chaire de l'Unesco en sciences de l'ingénieur à l'ENSP a été ouverte en mai 2011. Suspendue plus tard pour non production de rapport, elle a été à nouveau réouverte le 23 janvier 2020.

" Les femmes ne représentent à ce jour que 33% de chercheures dans le monde. En 2002, l'Unesco a accueilli la chaire femmes et sciences de l'université. Nous espérons que le Congo emboîtera le pas ", a-t-elle dit.

Pour l'éco-scientifique au Congo, la vice-présidente chargée des Affaires académiques à l'Université Marien-Ngouabi, Yolande Berton Ofouémé, a pour sa part indiqué : " La problématique de préservation de l'environnement et du développement durable est une préoccupation prioritaire pour les décideurs de notre pays, de la communauté scientifique et des universitaires. Car entre le climat, le sol, la végétation et les activités humaines, il y a des déséquilibres qui peuvent générer les préjudices irréversibles ".

Signalons que des chaires Unesco contribuent à la recherche scientifique dans le monde. Huit cent cinquante-quatre d'entre elles sont présentes dans cent dix-sept pays. Une chaire Unesco désigne un projet et une équipe dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou de recherche qui travaille en partenariat avec l'Unesco afin de faire progresser les connaissances et la pratique dans un domaine prioritaire à la fois pour l'établissement et l'organisation. Le partenariat est officialisé par un accord signé entre la directrice générale de l'Unesco et le chef de l'établissement qui accueille la chaire Unesco. A travers les chaires, cette institution encourage la coopération et la création de réseaux entre les universités au niveau international pour renforcer les capacités institutionnelles par le partage de connaissances et la collaboration.